Τσέλσι - Λίβερπουλ 2-1: Ο Εστεβάο μπήκε και ξέρανε τους «κόκκινους» στο 96'

Η Τσέλσι υποδέχτηκε την Λίβερπουλ στο Στάμφορντ Μπρίτζ στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λίγκ. Οι «μπλε» κέρδισαν με 2-1 τους περσινούς πρωταθλητές και τους υποχρέωσαν στην δεύτερη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Τσέλσι να έχει την κατοχή και να ανοίγει το σκόρ με τον Καισέδο με ένα απίστευτο σουτ κοντά στο γάμα της εστίας του Μαμαρντασβίλι στο 14ο λεπτό. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει ψάχνοντας να βρει χώρους απέναντι στην καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Τσέλσι και απείλησε με μεγαλύτερη την ευκαιρία του Σόμποσλαι που πλάσαρε μέσα από την περιοχή με τον Μπάντιασιλ να κόβει. Η Λίβερπουλ όσες φορές πήγαινε να απειλήσει με αξιώσεις κατά βάση απο τα πλάγια είτε κοβόταν είτε οι παίκτες της έπαιρναν λάθος αποφάσεις. Η Τσέλσι κέρδισε μερικά στημένα και προσπάθησε να απειλήσει έτσι χωρίς επιτυχία και έτσι έληξε το πρώτο ημίχρονο.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο, με την Λίβερπουλ να έχει την υπεροχή και την κατοχή και να ψάχνει να βρεί χώρους να διασπάσει την άμυνα της Τσέλσι , απειλώντας και με κάποια μακρινά σούτ με τον Χράφενμπεργκ και τον Σαλάχ και την Τσέλσι να προσπαθεί να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις και να «σκοτώσει» τους reds. Η Λίβερπουλ όμως πίεζε και βρήκε την ισοφάριση με τον Χάκπο στο 63ο λεπτό μετά απο σέντρα του Σόμποσλαϊ και κατέβασμα απο τον Ισακ στην μικρή περιοχή. Μετά την ισοφάριση η Τσέλσι ανέβασε τις γραμμες της και άρχισε να προσπαθεί να γίνει απειλητική. Το παιχνίδι ισορρόπησε με τις δυο ομάδες να έχουν αρκετά ψηλά τις γραμμές τους σε φάση επίθεσης, με αποτέλεσμα να ψάχνουν και οι δύο μπαλιές στην πλάτη της άμυνας για να απειλήσουν. Η Τσέλσι ήταν πιο επικίνδυνη στο παιχνίδι καθώς απειλούσε την εστία των «κόκκινων» περισσότερο, όπως σε μια διπλή φάση, που ο Γεωργιανός είπε «όχι» στους Γκίτενς και Εστεβάο με διπλή επέμβαση, ενώ στο 89' σε σούτ του Καισέδο αντέδρασε σωστά παραχωρόντας το κόρνερ. Οι «μπλέ» έδειχναν τις προθέσεις τους και στις καθυστερήσεις κατάφερε να βρεί το γκόλ. Στο 96ο λεπτό μετά απο γύρισμα του Κουκουρέγια στην περιοχή ο Εστεβάο θα σκοράρει και θα «ξεράνει» τους περσινούς πρωταθλητές εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών!

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα της Λίβερπουλ στην φετινή Πρέμιερ Λίγκ, μάλιστα η δύτερη συνεχόμενη καθώς η πρώτη συνέβη την προηγούμενη αγωνιστική απο την Κρίσταλ Πάλας με 2-1.

Αξίζει να αναφέρουμε οτι η Τσέλσι τελείωσε το παιχνίδι με αμυντικό δίδυμο τον Ρίς Τζέιμς και τον Χάτο(που λογίζεται ως αριστερό μπάκ), καθώς αποχώρησαν με τραυματισμό και οι δύο στόπερ της Μπάντιασιλ και Ατσεαμπόνγκ, οι οποίοι προστέθηκαν στους Ανταραμπιόγιο, Κόλγουιλ και Φοφανά που είναι εκτός επίσης με τραυματισμούς.

Συνθέσεις:

Τσέλσι: Σάντσεζ,Γκουστό,Μπαντιασίλ(Λάβια 55’) ,Ατσεαμπόνγκ( Χάτο 67’),Κουκουρέγια,Τζέιμς, Καισέδο,Νέτο(Εστεβάο 75’),Ένζο Φερνάντες,Γκαρνάτσο(Γκίτενς 75’),Ζοάο Πέδρο(Γκίου 75’)

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι,Φαν Ντάικ, Κονατέ(Τζόουνς 55’), Κέρκεζ (Ρόμπερτσον 55’), Σομποσλάϊ, Μακ Άλιστερ(Έντο 86’), Χράφενμπεργκ, Μπράντλει (Βίρτζ 46’), Σάλαχ, Χάκπο, Ίσακ(Εκιτίκε 74’)