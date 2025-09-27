Premier League: Μόνη αήττητη η Κρίσταλ Πάλας- Ξέρανε την Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις

Γεμάτη μέρα όσον αναφορά τo ποδόσφαιρο στην Αγγλία με σημαντικές αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της Premier League, το Σάββατο 27/9. Η Κρίσταλ Πάλας έσπασε το απόλυτο της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα με γκολ στις καθυστερήσεις (2-1), ενώ η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει σημάδια ανάκαμψης με την νίκη της απέναντι στην Μπέρνλι (5-1). Ο προβληματισμός αυξάνεται στην Τσέλσι που ηττήθηκε στην έδρα της από την Μπράιτον (1-3), ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να ξορκίσει τον δαίμονα της Μπρέντφορντ (3-1).

Κρίσταλ Πάλας- Λίβερπουλ 2-1: Αήττητη με «buzzer beater»

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα στην Premier League, χάνοντας 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας στο «Selhurst Park» σε ένα εκπληκτικό ματς. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 9’, είχαν δοκάρι με τον Ματετά και πολλές φάσεις, παρά τις επεμβάσεις του Άλισον. Οι «κόκκινοι» αντέδρασαν είχαν πολλές και σημαντικές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ισοφάρισαν στο 87’ με τον Κιέζα, αλλά στο 97’ ο Ενκέτια πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στους «Αετούς» μια σπουδαία νίκη που τους φέρνει στο -3 από την κορυφή.

Τσέλσι- Μπράιτον 1-3: Μεγάλο διπλό για τους «γλάρους»

Η Μπράιτον πέτυχε τρίτη διαδοχική νίκη απέναντι στην Τσέλσι, επικρατώντας 3-1 με ανατροπή στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με τον Έντσο Φερνάντες (24’), όμως η αποβολή του Τσάλομπα (53’) άλλαξε τα δεδομένα. Ο Γουέλμπεκ ισοφάρισε στο 77’, ο Ντε Κάιπερ έγραψε το 2-1 στο 90+2’ και ο Γουέλμπεκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90+10’. Ο Στέφανος Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 85’, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε εκτός αποστολής.

Μάντσεστερ Σίτι- Μπέρνλι 5-1: Κυριαρχική εμφάνιση και πεντάρα

Η Μάντσεστερ Σίτι αντέδρασε μετά την ισοπαλία με την Άρσεναλ και συνέτριψε 5-1 την Μπέρνλι, ανεβαίνοντας 4η και στο -5 από την κορυφή. Αρνητικός πρωταγωνιστής για την Μπέρνλι ήταν ο Εστεβέ όπου με αυτογκόλ στο 12' άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Άντονι (38’), αλλά στο δεύτερο μέρος οι «Πολίτες» κυριάρχησαν. Ο Νούνιες (61’) έδωσε ξανά προβάδισμα, ο Εστεβέ σημείωσε δεύτερο αυτογκόλ (65’) και στο φινάλε ο Χάαλαντ «καθάρισε» με δύο τέρματα (90’, 90+3’).

Λιντς- Μπόρνμουθ 2-2: Χορταστικό ματς με θρίλερ στο φινάλε

Λιντς και Μπόρνμουθ μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα συναρπαστικό 2-2. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 26’ με φάουλ του Σεμένιο, η Λιντς ισοφάρισε στο 37’ με τον Ροντόν και πέρασε μπροστά στο 54’ χάρη σε γκολ του Λόνγκσταφ. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε στο 90+3’ από τον Κρούπι, δίνοντας τον βαθμό στους φιλοξενούμενους και φέρνοντάς τους στην 3η θέση της Premier League.

Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Εφιάλτης για τους «Κόκκινους Διαβόλους»

Η Γιουνάιτεντ γνώρισε νέα ήττα στο «Gtech Community Stadium», με τη Μπρέντφορντ να επικρατεί 3-1 και να τη ρίχνει στη 13η θέση. Ο Τιάγκο πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 20 λεπτά, εκμεταλλευόμενος λάθη της άμυνας, ενώ ο Σέσκο μείωσε στο 26’ με το πρώτο του τέρμα στην Premier League. Στο 72’ ο Μπουμό κέρδισε πέναλτι, όμως ο Μπρούνο Φερνάντες το εκτέλεσε άσχημα και ο Κέλεχερ έσωσε τη Μπρέντφορντ. Στις καθυστερήσεις ο Γένσεν με φοβερό σουτ «σφράγισε» το 3-1, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των γηπεδούχων.