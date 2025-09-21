Άρσεναλ- Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ισοφάριση στις καθυστερήσεις με Μαρτινέλι

Στο μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στην Premier League Άρσεναλ και Σίτι έμειναν στο 1-1. Η Σίτι πήρε το προβάδισμα νωρίς με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο η Άρσεναλ δεν σταμάτησε να πιέζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η λύση για τους «κανονιέρηδες» ήρθε στο φινάλε, όταν ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, μπαίνοντας ως αλλαγή, σκόραρε στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας στον Μικέλ Αρτέτα έναν πολύτιμο βαθμό.

Το ματς

H Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε το ημίχρονο με μόλις 32% κατοχή! Ωστόσο η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε υποδειγματική αμυντική λειτουργία. Μετά το γρήγορο γκολ του Χάαλαντ, οι «πολίτες» επέλεξαν να μείνουν πίσω, απορροφώντας την πίεση της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» αναζητούσαν τρόπους να «σπάσουν» την οργανωμένη άμυνα της Σίτι, όμως χρειάστηκε να φτάσουμε στο 32’ για να καταγράψουν το πρώτο τους σουτ εντός εστίας.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν εκρηκτική εκκίνηση και μόλις στο 9ο λεπτό πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Ρέιντερς έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Χάαλαντ και ο Νορβηγός με σπριντ και άψογο τελείωμα «έγραψε» το 0-1, σημειώνοντας το ταχύτερο γκολ που έχει δεχθεί η Άρσεναλ στην Premier League μετά τον Σεπτέμβρη του 2024 – και τότε, σκόρερ ήταν ξανά ο ίδιος.

Erling Haaland is one of the most terrifying and inevitable #9’s I have ever seen play the game.



Once you saw him in all that space on the right, everyone knew it was going to end up in the back of the net.



One of the best CF’s of all time at 25.



pic.twitter.com/ooU47g3Wrm — CounterPressers (@CounterPressers) September 21, 2025

Η Σίτι απείλησε ξανά στο 20’, με τον Ρέιντερς να βρίσκεται σε θέση βολής, όμως ο Ράγια αντέδρασε σωστά. Η Άρσεναλ απάντησε με δύο επικίνδυνες προσπάθειες του Μαντουέκε, αλλά ο Ντοναρούμα κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Άρσεναλ ανέβασε στροφές, με τον Εσε και τον Σάκα να δίνουν ζωντάνια στο παιχνίδι και τους «κανονιέρηδες» να δημιουργούν φάσεις. Παρ’ όλα αυτά, ούτε ο Θουμπιμέντι ούτε ο Εζε κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Σίτι απείλησε στη συνέχεια, όταν ο Ντοκού πραγματοποίησε εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά ο Χάαλαντ δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Ο Μικέλ Αρτέτα καθυστέρησε τις αλλαγές του, όμως στο 80’ έριξε στη μάχη τον Μαρτινέλι. Ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε την πρώτη στιγμή που βρήκε τους Γκβάρντιολ και Άκε εκτός θέσης και με εξαιρετικό πλασέ χάρισε στην Άρσεναλ τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Ράις, Τροσάρ, Γκιόκερες, Μαντουέκε

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Χουσάνοβ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι, Σίλβα, Ρέιντερς, Φόντεν, Ντόκου, Χάαλαντ

