Στροφή καριέρας: Σταρ της Τσέλσι «κρεμάει» τα παπούτσια του και γίνεται... σπρίντερ

Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2022-2023, η Τσέλσι προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση και απέκτησε έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Σαχτάρ Ντόνετσκ τον Μιχάϊλό Μούντρικ, με τον Ουκρανό εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 8 χρόνια με τους «μπλε».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, «εξέφρασαν» την αρνητική τους άποψη για αυτή τη μεταγραφή θεωρώντας πως το ποσό για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ήταν πολύ υψηλό καθώς δεν πρόκειται για ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή που θεωρούταν δεδομένα ότι θα απέδιδε καρπούς αλλά για ένα 21χρονο ανερχόμενο ταλέντο από την Ουκρανία.

Δύο χρόνια αργότερα ο Μούντρικ, κατηγορήθηκε για χρήση απαγορευμένων ουσιών και θα εκτίσει ποινή τεσσάρων ετών με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην ενεργό δράση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι ο νεαρός εξτρέμ αποφάσισε να προπονείται συστηματικά με την εθνική ομάδα σπρίντ της Ουκρανίας και σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην παίκτης της Σαχτάρ, σκέφτεται να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί με τον Στίβο, έχοντας θέσει μάλιστα στόχο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 σε αγώνες σκυταλοδρομίας.

🚨 Mykhailo Mudryk has decided to pursue a career in athletics, reports Marca.



His ultimate goal: to represent Ukraine at the Los Angeles 2028 Olympic Games as a sprinter. 🇺🇦#Mudryk #Chelsea #Olympic pic.twitter.com/sMvZSmlQtc — Sports Leo Africa (@SportsLeoAfrica) September 20, 2025

Τα προσόντα φαίνεται πως τα έχει ο Ουκρανός, καθώς αξίζει να σημειωθεί πως στο ντεμπούτο του με την Τσέλσι στην Premier League, είχε πιάσει τελική ταχύτητα 36.67χλμ./ώρα επίδοση που δεν κατάφερε να ξεπεράσει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής την περασμένη σεζόν.

Μέχρι στιγμής με τη φανέλα της Τσέλσι, έχει καταγράψει 73 συμμετοχές με απολογισμό 10 γκολ και 11 ασιστ και σε περίπτωση που πάρει αυτή την τεράστια απόφαση θα είναι μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην καριέρα ενός αθλητή.



