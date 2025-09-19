Η ανάρτηση της Λίβερπουλ για Ζότα: «Για πάντα το δικό μας νούμερο 20»

Την Παρασκευή (19/9) συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την ημέρα που ο Ζότα υπέγραψε στη Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να πραγματοποιεί μια συγκινητική ανάρτηση στα social media για την επέτειο.

«Αυτή την ημέρα το 2020, ο Ντιόγκο Ζότα έγινε Κόκκινος. Πάντα στις καρδιές μας. Για πάντα το δικό μας Νο 20», έγραψαν οι «κόκκινοι», συνοδεύοντας το μήνυμα με δύο βίντεο από χαρακτηριστικές στιγμές του αδικοχαμένου άσου με τη φανέλα της ομάδας.

Πριν από περίπου δυόμισι μήνες, ο Ντιόγκο Ζότα έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας. Το συμβάν σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η «Marca».

Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τη Λίβερπουλ να βυθίζεται στο πένθος για τον χαμό του Πορτογάλου επιθετικού. Οι «ρεντς» έχουν τιμήσει πολλές φορές τη μνήμη του Ζότα, αποδίδοντάς του φόρο τιμής και με ιδιαίτερες κινήσεις.