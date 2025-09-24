Λίβερπουλ: Αδιανόητη ατυχία για τον 18χρονο Λεόνι, υπέστη ρήξη χιαστού στο πρώτο του παιχνίδι
Ο Τζιοβάνι Λεόνι, οπου χθές έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα της Λίβερπουλ ξεκίνησε με το...αριστερό καθώς υπέστη ρήξη χιαστού!
Γλυκόπικρη γεύση αφήνει στον Αρνε Σλότ το χθεσινό παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Σάουθαμπτον για το Λίγκ Κάπ. Παρόλο που οι «Reds» επικράτησαν των φιλοξενούμενων με 2-1 με τα γκολ των Ισακ και Εκιτίκε, ο τραυματισμός του 18χρονου νεοαποκτηθέντα Τζιοβάνι Λεόνι (αποκτήθηκε από την Πάρμα το φετινό καλοκαίρι έναντι 31 εκατομμυρίων ευρώ) οπού έκανε και το ντεμπούτο του ήταν η δυσάρεστη έκπληξη του αγώνα.
Ο Λεόνι αποχώρησε τραυματίας στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, και μέχρι εκείνο το σημείο είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 18χρονος υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.