Σπουδαία διάκριση για τον Κωστούλα: Στη δεύτερη θέση των ακριβότερων μεταγραφών κάτω των 18 ετών

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του που κατάφερε να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στα 18 του χρόνια, είναι από τις αρχές του Ιουνίου παίκτης της Μπράιτον και παρόλο που δεν έχει πάρει στα πόδια του ακόμα λεπτά συμμετοχής στην Premier League, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γι' αυτό το λόγο άλλωστε και οι «γλάροι» έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Συγκεκριμένα η Μπράιτον, έβγαλε από τα ταμεία της 35 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το transfermarkt, για να κάνει δικό της τον Κωστούλα και από ότι φαίνεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού εκτός από το ρεκόρ που έσπασε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, βρίσκεται και στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες μεταγραφές για παίκτες κάτω των 18 ετών.

Την πρώτη θέση στην εν λόγω λίστα που δημιούργησε και δημοσιοποίησε το Transfermarkt, βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα «διαμάντια» της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φράνκο Μασταντουόνο, καθώς η «Βασίλισσα» έβγαλε από τα ταμεία της 45 εκατ. ευρώ για τον κάνει δικό της. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας με το ποσό της μεταγραφής του από τη Μπράιτον στον Ολυμπιακό να φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Εστεβάο, ο οποίος μετακόμισε από την Παλμέιρας στην Τσέλσι έναντι 34 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Ιταλός, Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος αποχαιρέτησε την Πάρμα και έγινε παίκτης της Λίβερπουλ με τους «Ρεντς» να βγάζουν από τις «τσέπες» τους 31 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Ντιομαντέ, ο οποίος έκανε το επόμενο βήμα και από τη Λεγανές έγινε «κάτοικος» Λειψίας για 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην έκτη θέση βρίσκεται ακόμη ένα «αστέρι» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Όνεστ Αχανόρ, με την Αταλάντα να δίνει 17 εκατ. ευρώ στην Τζένοα για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Την έβδομη θέση καταλαμβάνει ο Καρβάλιο με 15,6 εκατ. ευρώ από τη Νασιονάλ στην Αλ Καντισίγια, ενώ στην έβδομη και την όγδοη θέση βρίσκονται με το ίδιο ποσό μεταγραφής, ο Μιλοσάβιεβιτς και ο Νιπάν, όπου αμφότεροι κοστολογήθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ με τον πρώτο να αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα για χάρη της Μπόρνμουθ και τον δεύτερο από τη Ρόζενμποργκ στην Μάντσεστερ Σίτι. Τέλος στην δέκατη θέση της λίστας βρίσκεται ο Μαξίμοβιτς, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα της Μάντσεστερ Σίτι και αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.