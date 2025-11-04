Αυτοί είναι οι πολυτιμότεροι παίκτες U18 στον κόσμο - Πού βρίσκονται Κωστούλας, Καρέτσας, Μουζακίτης

Το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προμηνύεται λαμπρό. Νέοι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται συνέχεια στο προσκήνιο και διεκδικούν ως βασικοί και αναντικατάστατοι τρόπαια με τις ομάδες τους.

Το Transfermarkt, το δημοφιλέστερο σάιτ κοστολόγησης της χρηματιστηριακής αξίας των ποδοσφαιριστών δημοσίευσε σήμερα (04/11) τη λίστα με τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 ετών και κάτω.

Στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει φυσικά ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση τον διαδέχεται ένας έτερος παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο Πάου Κουμπαρσί.

Στη δεκάδα ο Κωστούλας - Έντονο το ενδιαφέρον για τους Έλληνες

Η νέα «φουρνιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτά ήδη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Οι μεταγραφές των Τζίμα και Κωστούλα στους «γαλάζιους» της Μπράιτον, οι εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τα χρώματα της Γκενκ, αλλά και οι κορυφαίες επιδόσεις του Χρήστου Μουζακίτη με τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρνουν τους ταλαντούχους Έλληνες ψηλά στην κατάταξη των πιο ακριβών νεαρών ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος έκανε μεταγραφή-ρεκόρ στην Premier League το περασμένο καλοκαίρι, αποτιμάται στα 25 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται στους πολυτιμότερους δέκα. Στη 12η θέση της λίστας εντοπίζουμε το wonderkid του ελληνικού και βέλγικου ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνο Καρέτσα, με χρηματιστηριακή αξία 23 εκατομμυρίων ευρώ και στην 23η θέση της κατάταξης βρίσκουμε τον Χρήστο Μουζακίτη, που κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση μετακίνησης τους από μία ομάδα σε άλλη, η τελική τιμή της μεταγραφής θα διαμορφωθεί όχι μόνο από την αποτίμηση του Transfermarkt ως προς τη χρηματιστηριακή τους αξία, αλλά με βάση τη μελλοντική τους προοπτική, καθώς και τη διαπραγμευτική ικανότητα των ομάδων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Χαράλαμπου Κωστούλα, οι «ερυθρόλευκοι» του Βαγγέλη Μαρινάκη κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν για τη μεταγραφή του στη Μπράιτον περισσότερα από 40 εκατομμύρια, παρά το γεγονός πως ο ίδιος αποτιμάται από την πλατφόρμα στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η λίστα των πολυτιμότερων wonderkids