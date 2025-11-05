Αμορίμ vs Premier League: Πόσο καιρό χρειάστηκαν οι ανταγωνιστές του για να πετύχουν πέντε σερί νίκες

Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στηΝότιγχαμ Φόρεστ (2-2) στο «Σίτι Γκράουντ» στην προηγούμενη αγωνιστική της Premier League, έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών διαδοχικών νικών για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ. Αυτός που πιθανότατα ξενέρωσε περισσότερο και από τον Πορτογάλο τεχνικό των «κόκκινων διαβόλων», αυτός δεδομένα είναι ο... viral φίλαθλος της ομάδας που δεν κουρεύεται μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες!

Ο Φρανκ Ίλετ, γνωστός ως «TheUnited Strand» στο TikTok, περιμένει καρτερικά την Γιουνάιτεντ να πετύχει αυτό το -φαινομενικά- μικρό σερί νικών, μετρώντας πλέον 396 ημέρες από όταν ξεκίνησε το συγκεκριμένο challenge, με το πρόσφατο 3/3 της ομάδας του Αμορίμ να αποτελεί μια «χρυσή» ευκαιρία που χάθηκε.

Ο 40χρονος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο του 2024, χωρίς όμως να μπορέσει να πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες στον ένα χρόνο που βρίσκεται στο κλαμπ. Tο ερώτημα που προκύπτει είναι απλό: Πόσο καιρό χρειάστηκαν οι υπόλοιποι προπονητές της Premier League για να το πετύχουν αυτό;

Τα... δύο άκρα με Γκουαρντιόλα και Αρτέτα

Αν κάποιος προπονητής μπορούσε να πετύχει «αστραπιαία» πέντε νίκες, αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε το 2016 τη Μάντσεστερ Σίτι και έκτοτε τα έχει... σαρώσει όλα. Το εντυπωσιακό είναι πως κατάφερε να πετύχει μέσα σε μόλις 15 ημέρες αυτό το επίτευγμα, συνεχίζοντας το σερί μέχρι τις 10 νίκες, πριν έρθει μια ισοπαλία στους ομίλους του Champions League από την Σέλτικ.

Printscreen/Transfermarkt

Ο Άρνε Σλοτ ανέλαβε την περασμένη σεζόν τη Λίβερπουλ, οδηγώντας την στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην μετά-Κλοπ εποχή στο τέλος της περασμένης σεζόν. Οι πέντε σερί νίκες ήρθαν για τον Ολλανδό ένα τρίμηνο μετά την πρόσληψη του από τους «Reds», κατορθώνοντας το μέσα σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο.

Αυτοί που χρειάστηκε να περιμένουν -κυριολεκτικά- δύο ολόκληρα χρόνια για να γευτούν τη χαρά των πέντε διαδοχικών επικρατήσεων, ήταν οι φίλοι της Άρσεναλ. Ο Μικέλ Αρτέτα, «μαθητής» του Πεπ, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων τον Δεκέμβριο του 2019 και χρειάστηκε 731 ημέρες ή πιο απλά, δύο χρόνια και μια ημέρα για να το πετύχει!

Printscreen/Transfermarkt

Ο Γιούργκεν Κλοπ χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο (10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτώβρη του 2016), ενώ ο Ένζο Μαρέσκα τα κατάφερε σε λιγότερο από δύο μήνες (14 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτώβρη 2024).

Η σύγκριση του Αμορίμ με τους προκατόχους του στο Μάντσεστερ

Από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από το «Ολντ Τράφορντ» και έπειτα, όλοι οι προπονητές που ανέλαβαν τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων» κατάφεραν να πετύχουν πέντε νίκες στη σειρά, εξαιρουμένου μέχρι σήμερα του Ρούμπεν Αμορίμ! Μάλιστα, ο Πορτογάλος αποτελεί τον μοναδικό που δεν το έχει πετύχει μέσα σε ένα εξάμηνο, εν αντιθέσει με τους προηγούμενους πέντε τεχνικούς του συλλόγου!

Reuters

Ο Τεν Χάγκ χρειάστηκε 146 ημέρες από το πρώτο του παιχνίδι, ο Μουρίνιο 134, ο Φαν Χάλ 114 και ο Μόγιες, ο οποίος αντικατέστησε τον «θρύλο» Σερ Άλεξ, 131 ημέρες. Αυτός που το κατόρθωσε σε... ρυθμούς Γκουαρντιόλα ήταν ο Σόλσκιερ, ο οποίος αναλαμβάνοντας ως υπηρεσιακός πέτυχε πέντε νίκες μέσα σε 15 ημέρες.

Το... θετικό για τον Αμορίμ είναι ότι ο Φέργκιουσον χρειάστηκε 462 ημέρες για να «σπάσει» το φράγμα των πέντε νικηφόρων αναμετρήσεων στη σειρά, κάτι που σημαίνει πως αν ο Πορτογάλος καταφέρει μέσα στα επόμενα πέντε παιχνίδια να το κάνει, θα αφήσει στη... τελευταία θέση τον εμβληματικό τεχνικό της Γιουνάιτεντ, αφού θα έχουν περάσει 410 ημέρες από το πρώτο του παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι, στα επόμενα πέντε παιχνίδια της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τις Τότεναμ (εκτός), Έβερτον (εντός), Κρίσταλ Πάλας (εκτός), Γουέστ Χαμ (εντός) και Γούλβς (εκτός).