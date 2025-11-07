Πότε έκανε τελευταία φορά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέντε σερί νίκες;

Ο Φρανκ Ίλετ, φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει ορκιστεί να μην κουρέψει τα μαλλιά του μέχρι η ομάδα του να πανηγυρίσει πέντε συνεχόμενες νίκες. Το πρόβλημα; Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που συνέβη αυτό.





Η τελευταία πεντάδα νικών των «κόκκινων διαβόλων» καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2024, σε μια περίοδο που η ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ προσπαθούσε να σώσει την αξιοπρέπειά της μετά από μια χαοτική σεζόν. Εκείνο το μικρό σερί είχε έρθει μέσα από σχετικά βατούς αντιπάλους . Γουλβς, Γουέστ Χαμ, Άστον Βίλα, Λούτον και τη Νιούπορτ για το Κύπελλο , πριν η Φούλαμ βάλει τέλος με νίκη στο «Όλντ Τράφορντ».

SofaScore

Έκτοτε, η Γιουνάιτεντ δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα. Οι ήττες, οι τραυματισμοί ο ανταγωνισμός Πρέμιερ Λιγκ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το να χτίσει ρυθμό. Την ίδια ώρα, ακόμη και ομάδες εκτός του λεγόμενου «Big 6» , όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άστον Βίλα , έχουν πετύχει πιο πρόσφατα αντίστοιχα σερί.

Με τον Ρούμπεν Αμορίμ πλέον στον πάγκο και το πρόγραμμα να δείχνει ευνοϊκό για να αλλάξει η κατάσταση ίσως είναι θέμα χρόνου να γίνει το πολυπόθητο κούρεμα. Μετά το ματς με την Τότεναμ, η Γιουνάιτεντ έχει μια σειρά παιχνιδιών που μπορεί να της επιτρέψουν να «χτίσει» επιτέλους το ζητούμενο μομέντουμ (Έβερτον, Πάλας, Γουεστ Χαμ, Γουλβς και Μπορνμουθ). Ο Ίλετ ίσως χρειαστεί λίγη ακόμα υπομονή ,αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά, υπάρχει φως στο τούνελ.