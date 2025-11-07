Ο Αμορίμ απάντησε στα σχόλια του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Γιουνάιτεντ: «Ας μη κοιτάμε το παρελθόν»

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε πρόσφατα στον Πιρς Μόργκαν για την φόρμα της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ και ο Πορτογάλος τεχνικός απάντησε σχετικά.

Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο ανέφερε πως «η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή δεν έχει σταθερή δομή» και πως ελπίζει αυτό να αλλάξει στο μέλλον, καθώς πρόκεται για ένα από τα πιο σημαντικά κλαμπ του αιώνα και αποτελεί ένα σύλλογο, τον οποίο έχει στην καρδιά του.

«Πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

«Λυπάμαι για την κατάσταση της ομάδας, γιατί είναι ένα από τα σημαντικότερα κλαμπ στον πλανήτη και για ευνόητους λόγους είμαι συνδεδεμένος με αυτή. Πρέπει να ακολουθείς το παράδειγμα των έξυπνων ανθρώπων, για να δημιουργήσεις μία σωστή βάση για το μέλλον, όπως έκανε πριν πολλά χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παλιότερα στην ομάδα υπήρχαν νέοι παίκτες, οι οποίοι όμως έγιναν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Γκάρι Νέβιλ ή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ».

«Ακόμα παρακολουθώ τα αποτελέσματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επειδή εκεί κέρδισα το Τσάμπιονς Λιγκ, τη Χρυσή Μπάλα και συνολικά 12 ή 14 τίτλους. Όπως έχω ξαναπεί η Γιουνάιτεντ είναι στην καρδιά μου και είναι ένας σύλλογος που αγαπώ πολύ.

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να πούμε ότι δεν αυτή τη στιγμή στη Γιουνάιτεντ δε βρίσκονται στο σωστό μονοπάτι, άρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου δεν αφορά μόνο τον προπονητή και τους παίκτες».

Τι δήλωσε ο Ρονάλντο για τον Αμορίμ

Σχετικά με τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ και την έως τώρα παρουσία του στο σύλλογο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέφερε πως ο Πορτογάλος τεχνικός «κάνει ότι μπορεί, αλλά δε μπορεί να κάνει θαύματα».

«Ο Αμορίμ κάνει ότι καλύτερο μπορεί. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει; Θαύματα; Τα θαύματα δεν υπάρχουν στη ζωή, υπάρχουν μόνο στη θρησκεία. Οι παίκτες είναι καλοί, όμως ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν στο μυαλό τους τι είναι και σημαίνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Η απάντηση του Αμορίμ στις δηλώσεις του Ρονάλντο

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Πορτογάλου θρύλου και έσπευσε να απαντήσει μετά από ερώτηση των δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα, στάθηκε στο γεγονός πως αυτή τη στιγμή η ομάδα βελτιώνεται και ανέφερε πως βρίσκονται σε διαδικασία πραγματοποίησης σημαντικών αλλαγών.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέρει πως όσα λέει έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Ως σύλλογος αναγνωρίζουμε πως έχουμε κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ας μην εστιάσουμε άλλο στο παρελθόν.

Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο τι κάνουμε τώρα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Αλλάζουμε πράγματα στην οργανωτική δομή, όπως επίσης αλλάζουμε πράγματα στο πως θέλουμε να συμπεριφέρονται οι ποδοσφαιριστές μας. Προσπαθούμε πολύ και είναι χρήσιμο να αφοσιωθούμε σε αυτό, στο πόσο πολύ και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και αυτό είναι χρήσιμο, να εστιάζουμε στο παρόν, να προχωράμε και να αφήνουμε πίσω για λίγο το τι συνέβη τα προηγόυμενα χρόνια».

Ο Αμορίμ κατέκτησε το βραβείο του προπονητή του Οκτωβρίου στην Premier League

Η απάντηση του Αμορίμ στη σκληρή κριτική, που δέχεται από τον αγγλικό Τύπο δόθηκε στο γήπεδο. Η προσπάθεια που κάνει στη Γιουνάιτεντ δείχνει σιγά-σιγά να αποδίδει και η ομάδα του κατόρθωσε τον μήνα Οκτώβριο να κερδίσει και τους τρεις αγώνες, που έδωσε στην Premier League.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά από ψηφοφορία του κοινού, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του αγγλικού πρωταθλήματος για τον Οκτώβριο. Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα, μάλιστα κέρδισε, επίσης ένας ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, ο Μπράιαν Εμπουεμό.