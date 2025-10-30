Ρούμπεν Αμορίμ: Από την αμφισβήτηση... υποψήφιος για προπονητής του μήνα στη Premier League
Ο Αμορίμ οδηγεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τρεις διαδοχικές νίκες και είναι το απόλυτο φαβορί για προπονητής του μήνα στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ έζησε σκληρές στιγμές στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μόλις δύο μήνες πριν, η θέση του φαινόταν επισφαλής μετά τον αποκλεισμό από την Γκρίσμπι Τάουν στο Λιγκ Καπ, αποτέλεσμα που έθεσε σε αμφισβήτηση την ηγεσία του και έφερε έντονη κριτική.
Ωστόσο, ο Πορτογάλος προπονητής αντέδρασε με αποφασιστικότητα στην κριτική και τα... τρολαρίσματα. Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε μήνας αναγέννησης για την ομάδα. Τρεις συνεχόμενες νίκες στην Premier League, Σάντερλαντ 2-0, Λίβερπουλ 2-1 και Μπράιτον 4-2 , ανέβασαν τους «κόκκινους διάβολους» στην έκτη θέση, φέρνοντας πίσω αυτοπεποίθηση και θετικό μομέντουμ.
Η επιβράβευση της αντίδρασης ήρθε και ο Αμορίμ είναι τώρα υποψήφιος για τον τίτλο Premier League Manager of the Month,για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ανάμεσα στους άλλους υποψηφίους βρίσκονται οι Μικέλ Αρτέτα, Ουνάι Έμερι και Αντονί Ιράολα.
Από την αμφισβήτηση μέχρι την υποψηφιότητα για κορυφαίο προπονητή του μήνα, ο Αμορίμ αποδεικνύει ότι ακόμα και οι μεγάλες κρίσεις μπορούν να γίνουν ευκαιρίες για ανατροπή και επιτυχία μέσα από σκληρή δουλειά. Το επόμενο τεστ έρχεται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο City Ground (1/11, 17:00) με μοναδικό στόχο την 4η νίκη στην σειρά.