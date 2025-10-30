Ρούμπεν Αμορίμ: Από την αμφισβήτηση... υποψήφιος για προπονητής του μήνα στη Premier League

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έζησε σκληρές στιγμές στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μόλις δύο μήνες πριν, η θέση του φαινόταν επισφαλής μετά τον αποκλεισμό από την Γκρίσμπι Τάουν στο Λιγκ Καπ, αποτέλεσμα που έθεσε σε αμφισβήτηση την ηγεσία του και έφερε έντονη κριτική.



Ωστόσο, ο Πορτογάλος προπονητής αντέδρασε με αποφασιστικότητα στην κριτική και τα... τρολαρίσματα. Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε μήνας αναγέννησης για την ομάδα. Τρεις συνεχόμενες νίκες στην Premier League, Σάντερλαντ 2-0, Λίβερπουλ 2-1 και Μπράιτον 4-2 , ανέβασαν τους «κόκκινους διάβολους» στην έκτη θέση, φέρνοντας πίσω αυτοπεποίθηση και θετικό μομέντουμ.

Three consecutive Premier League wins for the first time since August 2024. ✅



Scored four goals in a league game for the first time since Ruben Amorim's first home fixture in December 2024. ✅



A huge result for the Red Devils. 💥 pic.twitter.com/a1zQTcrza1 — talkSPORT (@talkSPORT) October 25, 2025

Η επιβράβευση της αντίδρασης ήρθε και ο Αμορίμ είναι τώρα υποψήφιος για τον τίτλο Premier League Manager of the Month,για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ανάμεσα στους άλλους υποψηφίους βρίσκονται οι Μικέλ Αρτέτα, Ουνάι Έμερι και Αντονί Ιράολα.

BREAKING: The nominees for the Manager of the Month for October are in! 🔥 pic.twitter.com/mWfckRxSxa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2025



Από την αμφισβήτηση μέχρι την υποψηφιότητα για κορυφαίο προπονητή του μήνα, ο Αμορίμ αποδεικνύει ότι ακόμα και οι μεγάλες κρίσεις μπορούν να γίνουν ευκαιρίες για ανατροπή και επιτυχία μέσα από σκληρή δουλειά. Το επόμενο τεστ έρχεται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο City Ground (1/11, 17:00) με μοναδικό στόχο την 4η νίκη στην σειρά.