Η μεγάλη μάχη του Άνφιλντ: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυνηγάει σπάνια νίκη

Το Άνφιλντ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της αγγλικής Premier League, καθώς η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή το βράδυ, με πολλά να κρίνονται σε αυτό το παιχνίδι.

Η Λίβερπουλ περνάει κρίση, βιώνοντας την χειρότερη φόρμα της εποχής Άρνε Σλοτ. Η εντυπωσιακή εκκίνηση της σεζόν φαίνεται ήδη μακρινή, με τρεις συνεχόμενες ήττες να βαραίνουν την ομάδα. Η ομάδα, που ανέβαινε στην κορυφή με γκολ στα τελευταία λεπτά, πλήρωσε ακριβά δύο γκολ στο φινάλε σε ήττες από Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι, πέφτοντας στη δεύτερη θέση. Οι Ρεντς επιστρέφουν στο Άνφιλντ μετά από τρεις σοκαριστικές ήττες και θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση.

Οι εμφανίσεις έχουν προβληματίσει τον Σλοτ, καθώς η ομάδα δυσκολεύεται να επιβληθεί στο παιχνίδι. Σούπερ σταρ όπως οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Φλόριαν Βιρτζ, Αλεξάντερ Ίσακ ψάχνουν την φόρμα που τους έκανε κορυφαίους. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τον Σλοτ, δίνοντάς του δύο εβδομάδες για να προετοιμάσει την ιδανική απάντηση. Το ματς με τη Γιουνάιτεντ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Λίβερπουλ δεν έχει χάσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις τα τελευταία 38 χρόνια.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε πίεση

Η θέση του Ρούμπεν Αμορίμ μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο αν η Γιουνάιτεντ φύγει από το Άνφιλντ χωρίς βαθμούς. Η… μαύρη παράδοση των προπονητών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που απολύονται μετά από αγώνα με τη Λίβερπουλ μπορεί να «χτυπήσει» και τον Πορτογάλο τεχνικό. Όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον τους: η Γιουνάιτεντ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σερί παιχνίδια Premier League υπό τον Αμορίμ μέχρι στιγμής. Η νίκη επί της Σάντερλαντ πριν τη διακοπή δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά η διακοπή ίσως ήρθε σε λάθος στιγμή. Η ομάδα θα βρεθεί αμέσως σε «βαθιά νερά» στο Άνφιλντ, κυνηγώντας αποτέλεσμα.

Η τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε στο Άνφιλντ ήταν το 2016, όταν ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είχε ακόμα τρόπαιο στον πάγκο της Λίβερπουλ και το γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ σφράγισε μια ιστορική νίκη. Ο Αμορίμ γνωρίζει ότι δεν είναι εύκολο να φύγει κανείς με τρεις βαθμούς από ένα τόσο εχθρικό γήπεδο, γι’ αυτό ίσως περιοριστεί σε έναν βαθμό και κοιτάξει να χτίσει πάνω στις εμφανίσεις της ομάδας του.