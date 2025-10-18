Μόλις 39 ημέρες… Ο Ποστέκογλου γράφει ιστορία με τη δεύτερη ταχύτερη απόλυση στην Premier League
Η σύντομη θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ έληξε άδοξα, γράφοντας ένα από τα πιο σύντομα περάσματα στην ιστορία της Premier League.
Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανέλαβε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 9 Σεπτεμβρίου, γεμάτος φιλοδοξίες και με στόχο να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κανείς, ωστόσο, δεν περίμενε πως αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει τόσο γρήγορα. Μόλις 39 ημέρες μετά, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αποτελεί παρελθόν, με τη Φόρεστ να προχωρά σε άμεση λύση της συνεργασίας.
Η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική. Σε οκτώ επίσημα παιχνίδια, ο Ποστέκογλου δεν πανηγύρισε ούτε μία νίκη: έξι ήττες και δύο ισοπαλίες συνθέτουν τον σύντομο απολογισμό του. Οι τέσσερις ήρθαν στο πρωτάθλημα, μία στο Carabao Cup απέναντι στη Σουόνσι, και μία στο Europa League, με «θύτη» τη Μίντιλαντ. Οι μοναδικές «αναλαμπές» ήρθαν μέσα από δύο ισοπαλίες με Μπέρνλι και Ρεάλ Μπέτις που ωστόσο δεν στάθηκαν ικανές να του σώσουν τη θέση.
Μετά την εντός έδρας ήττα από την Τσέλσι, η απόφαση ήταν ειλημμένη. Ο Ποστέκογλου απολύθηκε, καταγράφοντας τη δεύτερη συντομότερη θητεία προπονητή στην ιστορία της Premier League, πίσω μόνο από τον Σαμ Άλαρνταϊς, ο οποίος παρέμεινε στη Λιντς για 30 ημέρες. Πίσω του, στην ιδιότυπη αυτή λίστα, βρίσκονται ο Λες Ριντ (Τσάρλτον, 40 ημέρες), ο Χάβι Γκράθια (Λιντς, 69 ημέρες) και ο Ρενέ Μόλενστιν (Φούλαμ, 75 ημέρες).
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τη γρηγορότερη απόλυση προπονητή που ανέλαβε ομάδα στα μέσα της σεζόν. Κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε αποχωρήσει ταχύτερα υπό αυτές τις συνθήκες, κάτι που καθιστά την περίπτωση του Ποστέκογλου μοναδική.