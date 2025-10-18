Νότιγχαμ Φόρεστ: Μετά τον Μπενίτεθ σε επαφές και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για αντι-Ποστέκογλου

Μόλις 39 ημέρες κράτησε η συνεργασία του Άγγελου Ποστέκογλου με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η βαριά ήττα με 3-0 από την Τσέλσι φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του συλλόγου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μόλις 18 λεπτά μετά την λήξη της αναμέτρησης με τους «Μπλε», η Φόρεστ ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας. Δείγμα του ότι ουσιαστικά η απόφαση είχε παρθεί και απλώς πήρε μια τελευταία ευκαιρία...



Η παρουσία του Ποστέκογλου στον πάγκο των «Tricky Trees» δεν κατάφερε να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, που μπήκε με το… αριστερό στη φετινή Premier League. Τα αρνητικά αποτελέσματα και η αδυναμία να βρεθεί αγωνιστικός ρυθμός οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για διαζύγιο, με τη Νότιγχαμ να αναζητά ήδη τον επόμενο προπονητή της.

Μετά το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ που σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, το Athletic αποκαλύπτει ότι οι reds ήρθαν σε επαφή και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για να αναλάβει την ομάδα.

🚨 Nottingham Forest have had contact with Roberto Mancini as option to become new #NFFC boss, according to sources in Italy. 60yo available + PL experienced from successful #MCFC spell. W/ @JamesHorncastle @JordanC1107 @TheAthleticFC after @JBurtTelegraph https://t.co/e1MnLQ5imS — David Ornstein (@David_Ornstein) October 18, 2025

Ο 60χρονος βρίσκεται μακριά από τους πάγκους εδώ και έναν χρόνο, έχοντας αποχωρήσει από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας με το όνομα του να έχει πέσει στο τραπέζι και να εξετάζεται από την διοίκηση του συλλόγου και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αν ο Ιταλός προπονητής αναλάβει την αγγλική ομάδα θα είναι ο τρίτος της σεζόν μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελο Ποστέκογλου, ενώ ο ίδιος θα επιστρέψει στην Premier League για την δεύτερη θητεία του μετά και το πέρασμα του από τον πάγκο της Μάνστεστερ Σίτι για τρεις σεζόν.