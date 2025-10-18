Προτάθηκε στην Νότιγχαμ ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν το σκηνικό. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά το «διαζύγιο» με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η αγγλική ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη εξετάζει διάφορες επιλογές για τον πάγκο της, με τον Μπενίτεθ να αποτελεί ένα όνομα που πάντα προκαλεί ενδιαφέρον στην Premier League, χάρη στο βαρύ βιογραφικό του. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει προχωρημένες επαφές μαζί του, όμως η νέα εξέλιξη ενδέχεται να φέρει καθυστέρηση ή ακόμα και ανατροπή στα δεδομένα.



Το ερώτημα πλέον είναι αν ο 64χρονος προπονητής θα προτιμήσει την επιστροφή του στην Αγγλία ή θα κάνει το βήμα να εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το «τριφύλλι». Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ.