Ραφα Μπενιτεθ: Η πρόκριση απέναντι στον Ολυμπιακό και η σύγκρουση με Μεντιλίμπαρ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών. Ο 65χρονος τεχνικός έχει καιρό μακριά από τους πάγκους, όμως έχει μια πλούσια καριέρα πίσω του και ένα γεμάτο παλμαρέ όσο άφορα τους τίτλους.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι, τα δυο ευρωπαϊκά (Champions League με τη Λίβερπουλ και Σούπερ Καπ Ευρώπης με τον ίδιο σύλλογο), ενώ ακόμα έχει κατακτήσει και το Europa League με Τσέλσι και Βαλένθια. Με την Ισπανική ομάδα κατέκτησε και δυο πρωταθλήματα σε περίοδο μάλιστα που Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν στα φόρτε τους. Επίσης έχει στην τροπαιοθήκη του ένα διηπειρωτικό με την Ίντερ και τίτλους ακόμα με τη Νάπολι (Κύπελλο και Σούπερ Καπ). Γενικά στις διοργανώσεις τις UEFA, έχει 107 παιχνίδια από τα οποία στα 105 βγήκε νικητής ενώ στα υπόλοιπα είναι μοιρασμένη η κατάσταση με 35 ισοπαλίες και 37 ήττες.

Οι κόντρες του Μπενίτεθ με Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακό

Στην θητεία του στην Ισπανία, δεν αντιμετώπισε τον Μανόλο Χιμένεθ (νυν προπονητή του Άρη) άλλα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αυτήν την στιγμή βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού έχοντας ήδη σηκώσει νταμπλ και φυσικά το Conference League. Οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν αγώνα μεταξύ της Έλτσε (που ήταν τότε ο προπονητής του Ολυμπιακού) και της Ρεάλ Μαδρίτης στις 29/11/2015 με τον Μπενίτεθ να κερδίζει με 2-0 με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Γκάρεθ Μπέιλ.



Ο Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος μόνο με τον «Μέντι», αλλά και με τον ίδιο τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Τη σεζόν 2004-05, όταν οδήγησε τη Λίβερπουλ στην επική κατάκτηση του Champions League απέναντι στη Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη, είχε προηγηθεί μια δύσκολη βραδιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στις 28 Σεπτεμβρίου 2004, οι «κόκκινοι» του Μπενίτεθ γνώρισαν την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων.