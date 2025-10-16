Το προφίλ του Ράφα Μπενίτεθ που είναι έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό

Πολύ κοντά στην πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Παναθηναϊκός, αλλάζοντας σελίδα στον πάγκο της ομάδας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία και επιβεβαιώνονται από ελληνικές πηγές, ο Ισπανός πολύπειρος προπονητής βρίσκεται μια ανάσα από το να αναλάβει τα ηνία του τριφυλλιού και να είναι ο αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από χθες το βράδυ ώστε να κλείσει η συμφωνία, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός.



Ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται πως μετά την υπόθεση των Τεττέη και Παντελίδη, που πήρε... πακέτο από την Κηφισιά, ασχολείται προσωπικά και με το θέμα του προπονητή θέλοντας να φέρει στον Παναθηναϊκό ένα μεγάλο όνομα. Αυτό είχε μεταφέρει και στους συνεργάτες του τις τελευταίες μέρες. Πως θέλει ένα όνομα που να έχει πολλές εμπειρίες, πολλούς τίτλους και να κάνει τον Παναθηναϊκό ξανά πρωταθλητή.



Ο Μπενίτεθ είχε προταθεί στον Παναθηναϊκό από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε ο Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο της ομάδας, τότε οι πράσινοι ασχολούνταν με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, αλλά πλέον ο Μπενίτεθ είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος και φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από το να αναλάβει το τριφύλλι.

Το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.



Πριν τη Θέλτα, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε διαγράψει μια μεγάλη καριέρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, με τη θητεία του στη Λίβερπουλ να ξεχωρίζει, καθοδηγώντας τους «Reds» από το 2004 μέχρι το 2010 σε 350 αναμετρήσεις, κατακτώντας το Champions League του 2005.

Reuters

Νωρίτερα είχε κάτσει στον πάγκο της Βαλένθια για τρία χρόνια, δημιουργώντας σπουδαίο όνομα. Μετά τη Λίβερπουλ έκατσε, κατά σειρά, στους πάγκους των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ πριν κάνει το ταξίδι για την Κίνα και τη Νταλιάν το 2019.



Το 2021 ανέλαβε την Έβερτον, από όπου αποχώρησε μετά από 22 αγώνες και τελευταία του ομάδα ήταν η Θέλτα.



Στο παλμαρέ του έχει πανηγυρίσει μια κατάκτηση Champions League, ένα Διηπειρωτικό, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα κύπελλο UEFA κι ένα ευρωπαϊκό Super Cup.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την κ17 της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1986 έως το 1993 ενώ μετά για ένα χρόνο έγινε βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα στο πλάι του Μπενίτο Φλόρο. Στην συνεχεία, το 1995 σε ηλικία 37 χρόνων πήρε την πρώτη του ευκαιρία ως προπονητής στην ομάδα της Βαγιαδολίδ και στην συνέχεια τις Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα, Τενερίφη (όπου τις ανέβασε στα μεγάλα σαλόνια της Ισπανίας) και Βαλένθια μέχρι το 2004.

Με την Βαλένθια κατέκτησε δυο φόρες το πρωτάθλημα σε μόλις 4 χρονιά ενώ φυσικά και το UEFA Cup το 2004 σε μια εποχή μάλιστα οπού κυριαρχούσαν οι «γκαλάκτικος».

Μέτα από την Βαλένθια, η Λίβερπουλ του έδωσε τα «κλειδιά» για το Άνφιλντ. Εκεί ο Μπενίτεθ λατρεύτηκε καθώς κατέκτησε το Champions League το 2005 που έλαβε χώρα στη Πόλη με ανατροπή απέναντι στην Μίλαν σε έναν αξέχαστο τελικό που μνημονεύεται μέχρι και σήμερα.

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς εκανε δικο του και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Μονακό με 3-1 στην παραταση.