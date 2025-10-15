Ο Παναθηναϊκός έκανε... αντεπίθεση και έκλεισε Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά

Αντρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους με την νεοφώτιστη Κηφισιά, έχοντας συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων της Stoiximan Super League. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός έκλεισε την μεταγραφή και των δύο, ανατρέποντας τα -μέχρι πρότινος- δεδομένα της υπόθεσης!

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, φέρεται πως ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα για να κλείσει την συμφωνία. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν σε ένα ποσό λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, για την μετακίνηση του Τεττέη και του Παντελίδη στο «τριφύλλι».

Ο υψηλόσωμος επιθετικός μετρά έξι γκολ και δύο ασίστ σε 9 εμφανίσεις με την Κηφισιά την φετινή σεζόν, παρουσιάζοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο Παντελίδης από την άλλη, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από τις ακαδημίες των «πράσινων» και πρόσφατα κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει σημειώσει τρία τέρματα και δύο ασίστ με την ομάδα των Βορείων προαστίων, σε έξι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Πότε θα ενταχθούν στην ομάδα - Τα συμβόλαια

Ο 24χρονος επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί στο «τριφύλλι» από τον προσεχή Ιανουάριο, ενώ δεν αποκλείεται ο διεθνής εξτρέμ να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Κηφισιάς έως το φινάλε της σεζόν. Το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η μετακίνησή του θα αποσαφηνιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δύο αστέρες της Κηφισιάς αναμένεται να υπογράψουν συμβόλαιο έως το 2029 με τον Παναθηναϊκό, με τις απολαβές του Τεττέη να ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ και αυτές του Παντελίδη να αγγίζουν τις 400.000, μαζί με υψηλά μπόνους εκατέρωθεν. Ταυτόχρονα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων αναμένεται να διατηρήσει υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο θα φτάσει και για τους δύο το 30%, όπως είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή η Κηφισιά προς όλους τους ενδιαφερόμενους.