Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase

H αγωνιστική δράση του Κυπέλλου Ελλάδας θα συνεχιστεί, με την 3η αγωνιστική να λαμβάνει χώρα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, με 9 αγώνας να έχουν προγραμματιστεί όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Την Τετάρτη (29/10) θα αγωνιστούν όλοι οι «μεγάλοι» του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη στις 15:30, με την σκυτάλη να παίρνει ο Ολυμπιακός δυο ώρες αργότερα, ο οποίος θα υποδεχτεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο. Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, ενώ ο ΠΑΟΚ στις 21:30 θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ – Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)

28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)

28/10/2025, 20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)

29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 – Άρης

29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη – ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)

29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (Γηπ. “Γεώργιος Καραϊσκάκης”)

29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (Δημ. Λειβαδιάς)

29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)

29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet (Γήπεδο Τούμπας)

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και από τις πρώτες αγωνιστικές προσφέρει ήδη συγκινήσεις για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

*Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV».