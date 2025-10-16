Μεντιλίμπαρ: «Δεν μας επηρέασε η ήττα πριν τη διακοπή - Να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στην ΑΕΛ»

Ο Ολυμπιακός, μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 17:00) στη Λάρισα την ΑΕΛ Novibet, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα με 2-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες πριν την σημαντική αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ τόνισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αναφέρθηκε στις απουσίες της ομάδας και μίλησε για την διαχείριση του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμιπαρ

Για το διάστημα της διακοπής: «Δεν επηρέασε καθόλου την προετοιμασία μας το γεγονός πως πήγαμε στην διακοπή μετά από μια ήττα. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό.



Είχαμε αποφασίσει πως θα κάνουμε ότι κάνουμε πάντα πριν καν παιχτεί το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν εδώ και η προετοιμασία κύλησε κανονικά όπως την είχαμε προγραμματίσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος».



Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ: «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο τις ευκαιρίες να μας βλάψει.



Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα με καλή έδρα. Έχουν μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν αγωνίζονται στο γήπεδο τους και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα».

Για το αν σκέφτεται συνδυαστικά, ως προς τις επιλογές του, τα δυο παιχνίδια που ακολουθούν: «Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας.



Ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας θα αποφασίσουμε αν και πόσο θα τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν, γιατί αυτοί που βρίσκονταν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.



Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση».



Για τις απουσίες: «Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι.



Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την Εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται».