Η ιστορία της μεταγραφής του Πεπ Γκουαρδιόλα που έφερε τον Καρεμπέ στον Ολυμπιακό

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό τα τελευταία 25 χρόνια. Από το καλοκαίρι του 2001 που ήρθε στον Πειραιά αποτελώντας μία από τις κορυφαίες μεταγραφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει προσφέρει από διάφορα επιτελικά πόστα στην ομάδα του Πειραιά. Πλέον είναι ο σύμβουλος στρατηγικής και πρέσβης των «ερυθρολεύκων» κι εκείνος που εδώ και χρόνια είχε προβλέψει ότι ο σύλλογος του Πειραιά θα αποκτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, κάτι που έγινε τον Μάη του 2024 με την κατάκτηση του Conference League.

Εκείνο που πολύς κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως κατέληξε από σπόντα στον Πειραιά ο πρώην διεθνής Γάλλος μέσος, κάτοχος Μουντιάλ και Εuro, όταν αρνήθηκε να έρθει ο νυν τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι και κορυφαίος για πολλούς στον πλανήτη, Πεπ Γκουαρδιόλα! Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να θυμηθούμε την απίθανη ιστορία που συνδέει τους δύο πρώην διάσημους άσους των γηπέδων με το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά.

Καλοκαίρι 2001. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με τον Τάκη Λεμονή στο τιμόνι του, ψάχνει έναν αμυντικό μέσο από το πάνω ράφι για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Στα γραφεία της ΠΑΕ και του προπονητή έφτασε η πληροφορία ότι ο «πολύς» Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αφήσει την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα και να αναζητήσει την επόμενη ομάδα του στο εξωτερικό.

Καλύτερη πρόταση κι απ' του Ζιοβάνι

Με εντολή της -τότε- διοίκησης Κόκκαλη φεύγει φαξ προς τον εκπρόσωπο του Ισπανού άσου, με το ασύλληπτο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων δραχμών για διετές συμβόλαιο. Για να γίνει αντιληπτό το ύψος της προσφοράς, τότε ο Ζιοβάνι έπαιρνε στον Ολυμπιακό 1,1 δις δραχμές, δηλαδή γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση προς τον Γκουαρδιόλα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ «νετ» ανά σεζόν. Μυθικά λεφτά για εκείνη την εποχή, αλλά και για τα σημερινά δεδομένα, όταν αναφερόμαστε σε ελληνικά κλαμπ.

Η προσφορά των «ερυθρολεύκων» κάλυψε απόλυτα τον ατζέντη του Πεπ, αλλά όχι και τον ίδιο. Το θέμα δεν ήταν οικονομικό, αλλά είχε να κάνει με την επιθυμία του 30χρονου τότε διεθνούς χαφ να συνεχίσει, φεύγοντας από το «Καμπ Νου» και τη Βαρκελώνη, σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Προτίμησε, λοιπόν, να μετακομίσει στην Ιταλία και να φορέσει τη φανέλα της -μικρομεσαίας- Μπρέσια. Το ξαφνικό και αναπάντεχο «όχι» του Γκουαρδιόλα, από τη στιγμή που η πρόταση ήταν εξωπραγματική για τα ελληνικά δεδομένα, άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για να βρεθεί ένας άλλος παίκτης με ανάλογα χαρακτηριστικά και πρεστίζ. Για την ιστορία, λίγους μήνες αργότερα, ο Γκουαρδιόλα βρέθηκε ντοπαρισμένος, τιμωρήθηκε, για να αφοσιωθεί στη συνέχεια -αφού πέρασε κι από τη Ρόμα-, στο ρόλο του προπονητή και να τον απογειώσει ως γνήσιο τέκνο του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ που άλλαξε τους «μπλαουγκράνα» και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Τον Ιανουάριο του 2002 ο Πεπ τιμωρήθηκε για την υπόθεση με τέσσερις μήνες αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, ενώ για το ίδιο παράπτωμα ο τότε αμυντικός της Λάτσιο Γιαπ Σταμ είχε μείνει εκτός δράσης για πέντε μήνες. Πέντε χρόνια αργότερα μετά από έφεση, οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν και αθωώθηκε πανηγυρικά, αλλά πλέον είχε φτάσει στα 36 και ήταν ήδη κόουτς στη Β' ομάδα της Μπάρτσα.

Η καθοριστική εμπλοκή Πάντιτς

Για να επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό και τον Ιούλιο του 2001 ο Τάκης Λεμονής επικοινώνησε τότε με τον καλό του φίλο, Μίλινκο Πάντιτς στην Ισπανία, προκειμένου να τον ρωτήσει αν έχει να του προτείνει κάποια άλλη καλή περίπτωση 6αριού από την «Πριμέρα». Η ερώτηση που έγινε στον πρώην μπαλαντέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Πανιωνίου από πλευράς του «ερυθρόλευκου» κόουτς ήταν η ακόλουθη: «Ψάχνω έναν κόφτη με τα χαρακτηριστικά του Καρεμπέ».

Και η απάντηση-έκπληξη του Πάντιτς: «Γιατί όχι τον ίδιο τον Κριστιάν; Τον ξέρω καλά. Είμαστε φίλοι, έχουμε και τον ίδιο ατζέντη. Θες να τον ρωτήσω;».

«Ρώτα, μακάρι να γίνει, αλλά το βλέπω δύσκολο να πειστεί να έρθει στην Ελλάδα...», είπε ο Τάκης Λεμονής που δεν πίστευε στ’ αυτιά του. Δεν περίμενε ότι ο Καρεμπέ, πρωταθλητής Ισπανίας με τη Ρεάλ και παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία θα δεχόταν να έρθει στη χώρα μας. Ο Πάντιτς, όμως, ως μέγας μπαλαδόρος είχε τον τρόπο του και κατάφερε να «ψήσει» τον Κριστιάν, αλλά και τον κοινό τους ατζέντη, Μίλαν Τσάλασαν.

Ήρθε και με λιγότερα

Τα χρήματα, μάλιστα, που πήρε ο διεθνής Γάλλος για να γίνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά ήταν πολύ λιγότερα, απ’ όσα είχαν προσφερθεί λίγες μέρες νωρίτερα στον Γκουαρδιόλα! Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέγραψε με λίγα λιγότερα από τον Ζιοβάνι, γύρω στο ένα δις δραχμές ετησίως, ενώ δαπανήθηκε κι ένα πιο μικρό ποσό, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή από την αγγλική Μίντλεσμπρο. Aξίζει να αναφερθεί ότι Καρεμπέ και Γκουαρδιόλα έχουν έναν μήνα διαφορά ηλικιακά. Ο Κριστιάν είναι γεννημένος Δεκέμβρη του 1970 και ο Πεπ Γενάρη του 1971.

Η ερώτηση-κλειδί και η ντριμπλά

Η απάντηση από την πλευρά του ατζέντη Τσάλασαν και του Καρεμπέ με τις κατάλληλες... ντρίμπλες του Πάντιτς και το διακριτικό πρέσινγκ του Λεμονή, ήταν τελικά θετική. Ο Κριστιάν που ήταν λάτρης της Ελλάδας και της θάλασσας από μικρό παιδί (σ.σ. έχει γεννηθεί στη Νέα Καληδονία), όταν όλα ήταν συμφωνημένα σε προφορικό επίπεδο, έκανε ένα και μοναδικό τηλεφώνημα πριν ανέβει στο αεροπλάνο να έρθει στη χώρα μας για τις υπογραφές. Κάλεσε τον Τάκη Λεμονή και ακολούθησε ο διάλογος:

Καρεμπέ: «Κόουτς, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Σε τι θέση σκοπεύεις να με βάλεις να παίξω;»

Λεμονής: «Στη θέση σου, αμυντικός χαφ, δίπλα στον Ζε Ελίας».

Καρεμπέ: «Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Ξέρεις στη Ρεάλ, χρειάστηκε να παίξω αρκετές φορές δεξιός μπακ και δεν μου άρεσε…».

Κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος μιας τεράστιας μεταγραφής και ο Κριστιάν Καρεμπέ φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι σήμερα, από διάφορα νευραλγικά πόστα. Αν ο Λεμονής είχε δώσει τότε τη λάθος απάντηση, ο Κριστιάν δεν θα ερχόταν στον Πειραιά για να φορέσει την ερυθρόλευκη. Τελικά, όχι μόνο ήρθε, αλλά συνοδευόταν από την εκρηκτική σύζυγό του εκείνη την εποχή, το διάσημο μοντέλο Αντριάνα Σκλεναρίκοβα που τραβούσε όλα τα βλέμματα στο πέρασμά της...

Καρεμπέ και Γκουαρδιόλα, είναι άγνωστο αν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της ιστορίας που μόλις διαβάσατε. Μια ιστορία που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Κριστιάν, του άλλαξε τη ζωή, αναφορικά με την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, τον οποίο υπηρέτησε και υπηρετεί από την πρώτη μέρα ως απόλυτος επαγγελματίας.

Ο Τάκης Λεμονής έλεγε παλιότερα ότι «παίξαμε αγώνα με τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ και στη συνέχεια ήρθαμε να παίξουμε μέσα στη λάσπη και τη βροχή στο γήπεδο της Προοδευτικής με το Αιγάλεω. Ο Κριστιάν με το πού φτάσαμε στο γήπεδο κοιτούσε σαν χαμένος. Τι να του πεις… Ως εξαιρετικός επαγγελματίας, όμως, όχι μόνο δεν είπε κουβέντα, αλλά ήταν και από τους καλύτερους στη λασπομαχία που ακολούθησε…». Με κάτι τέτοια συν την αδιαμφισβήτητη κλάση κι εμπειρία του, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του Ολυμπιακού.