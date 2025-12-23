Το όραμα Καρεμπέ στη Σανρεμέζε και οι στόχοι στο Σαν Ρέμο

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό πως ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος εκτελεί χρέη συμβούλου στρατηγικής στον Ολυμπιακό, εξαγόρασε το 37.5% του μετοχικού κεφαλαίου της ιταλικής Σανρεμέζε, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αντιπροέδρου της ομάδας.

Ωστόσο, η εμπλοκή του Καρεμπέ στην ομάδα τέταρτης κατηγορίας, δεν είναι απλώς μία δυναμική κίνηση του Γάλλου θρύλου στον επιχειρηματικό κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά αντιθέτως αποτελεί ένα φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο πλάνο, με σαφή στόχο την επάνοδο της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες και την ανάδειξή της σε σύλλογο, που ανταγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί, όμως η επένδυση του Καρεμπέ στην Σανρεμέζε είναι ξεχωριστή;

Το ιστορικό Σαν Ρέμο - Ενα τουριστικό «διαμάντι» στην ιταλική Ριβιέρα

Η επιλογή της Σανρεμέζε από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 1998 και δύο φορές νικητή του Champions League, Καρεμπέ δεν είναι καθόλου τυχαία. Η ομάδα εδρεύει στην ιστορική πόλη της Ιταλίας, Σαν Ρέμο.

Το Σαν Ρέμο φημίζεται για το ήπιο μεσογειακό του κλίμα, τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενεί, όπως το θρυλικό Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού, καθώς και τον ποδηλατικό γύρο Μιλάνο-Σαν Ρέμο.

Βρίσκεται στον ιταλικό βορρά και κατοικείται από τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Στο Σαν Ρέμο έχουν διαμείνει σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας, όπως ο Τσάρος Β' της Ρωσίας, η Ελισάβετ της Αυστρίας και ο Άλφρεντ Νόμπελ.

Η «κοσμοπολίτικη» παρακαταθήκη που επιδιώκει να αφήσει ο Καρεμπέ

Όσοι γνωρίζουν τον Κριστιάν Καρεμπέ μπορούν εύκολα να διακρίνουν πως πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος σκέφτεται πολυεπίπεδα και αγαπά το ποδόσφαιρο με έναν τρόπο που συνταιριάζει το αποτύπωμα του αθλητισμού στην κοινωνία.

Ο 55χρονος Γάλλος θρύλος ήταν ανέκαθεν πολίτης του κόσμου. Η καριέρα του, άλλωστε το αποδεικνύει. Μετά τη Ναντ μεταπήδησε στην Ιταλία για λογαριασμό της Σαμπντόρια. Έκτοτε, αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ολυμπιακό και τη Μίντλεσμπρο, πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, επιστρέφοντας στη Γαλλία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η «Footmercato», ο Καρεμπέ αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο ως κάτι μεγαλύτερο από ένα άθλημα, καθώς προσφέρει την ικανότητα για ανάπτυξη των κοινωνικών δεσμών. Παράλληλα, η ιδιότητά του ποδοσφαίρου ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας καθιστά τις βλέψεις του Καρεμπέ μεγαλύτερες από την αθλητική επιτυχία καθ' αυτή.

Η πόλη του Σαν Ρέμο, η οποία διατηρεί την ξεχωριστή ταυτότητά της αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τον Καρεμπέ, καθώς πέραν από τη μακρά της ιστορία, διαθέτει και ένα σύλλογο, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την τοπική κοινωνία.

Το έργο του Καρεμπέ στην Σανρεμέζε δεν περιορίζεται στην αθλητική επιτυχία, αλλά επιδιώκει να παραμείνει ανθρώπινο, αυθεντικό και πιστό στις αξίες των κατοίκων της πόλης.

Η διοικητική αναδιάρθρωση στη Σανρεμέζε και ο ρόλος του Καρεμπέ

Η επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς του 37.5% της Σανρεμέζε από τον Καρεμπέ συνδυάζεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης στη διοικητική δομή του συλλόγου. Ο πρόεδρος Αλεσάντρο Μάσου, ο οποίος υποδέχθηκε τον Καρεμπέ στην ομάδα, παραμένει επικεφαλής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την ομαλή μετάβαση από την τελευταία διοίκηση στην επόμενη.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο τόσο ως μέτοχος, όσο και ως αντιπρόεδρος της Σανρεμέζε. Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Καρεμπέ σχετίζεται άμεσα με τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία, αλλά και τον ισχυρό και διευρυμένο κύκλο επαφών που κατέχει.

Στο νέο διοικητικό σχήμα εντάσσεται επίσης ο Πιέρ Ισά, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα τον ρόλο του αθλητικού συμβούλου από το ερχόμενο έτος, ενώ την οργάνωση και τα ζητήματα καθημερινότητας θα επιβλέπει ο Θεόδωρος Ορνιθόπουλος. Το διοικητικό και οργανωτικό σχήμα της Σανρεμέζε θα συμπληρώνουν ο Αντρέα Μπορτολάτσι ως γενικός διευθυντής και ο Βιντσέντσο Στραγκαπέντε ως επικεφαλής των τμημάτων υποδομής.

Προτεραιότητα οι εγκαταστάσεις και η ενίσχυση του δεσμού με την τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Footmercato», ο Κριστιάν Καρεμπέ έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις στρατηγικής. Προτεραιότητα για το νέο διοικητικό σχήμα αποτελούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του συλλόγου. Μεγάλος στόχος της νέας διοίκησης είναι η ανακαίνιση του «Stadio Comunale di Sanremo», καθώς και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ομάδας σε συνεργασία με τον δήμο της πόλης.

Η προοπτική, βέβαια, παραμένει σταθερή: ανάπτυξη του τμήματος ποδοσφαίρου, ενίσχυση του ρόστερ και επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Όλα αυτά, βέβαια στη βάση της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των δεσμών της ομάδας με τους κατοίκους της περιοχής και τον κόσμο της.

Το φιλόδοξο σχέδιο του Καρεμπέ στην Ιταλία είναι πλήρως συναρτημένο με τη φιλοσοφία του και τη στάση ζωής του. Η Σανρεμέζε ιδρύθηκε το 1904, έχει ζήσει ιστορικές στιγμές, αλλά και τρομερές διακυμάνσεις. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία διαρκή μάχη για τη βαθμολογική σωτηρία και συχνά «ανεβοκατεβαίνει» στις χαμηλές κατηγορίες.

Ωστόσο, ο Καρεμπέ είναι ένας άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες παραδίδει μαθήματα στον επιχειρηματικό κόσμο του ποδοσφαίρου, διδάσκοντας τι σημαίνει να χτίζεις με υπομονή, να αντλείς δύναμη από την ιστορία και να επαναφέρεις την χαμένη υπερηφάνεια σε ένα σύλλογο, που γνώρισε τη δόξα στο παρελθόν. Το μόνο που απομένει, είναι η φιλοσοφία του και οι αξίες του να μετουσιωθούν σε έργο.