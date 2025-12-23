Γαλικία: Η πιο viral αποβολή παίκτη για τον πιο... περίεργο λόγο (vid)

Ένα πρωτοφανές σκηνικό έλαβε χώρα σε παιχνίδι του περιφερειακού πρωταθλήματος της Γαλικίας, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να αποβάλλει ποδοσφαιριστή για τον πιο απίθανο λόγο.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα της Τσεντέιρα με την Περλίο, οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε με πάσα, με έναν παίκτη των γηπεδούχων να κινείται προς την μπάλα και στην προσπάθεια του να εκτελέσει να πέφτει πάνω στον διαιτητή, ο οποίος όμως χωρίς κανέναν λόγο, είχε σταματήσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής.

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε πάνω στον διαιτητή, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος και μόλις σηκώθηκε έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα, προκαλώντας την απορία όλων όσων βρίσκονταν στο γήπεδο.

Δείτε τη φάση: