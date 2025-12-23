Super Cup: Η τελευταία φορά που διεξήχθη στην Ελλάδα και οι πολυνίκες του θεσμού (video)
Ολυμπιακός και ΟΦΗ ετοιμάζονται να «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» και το flash.gr ανατρέχει στη σύντομη ιστορία του Super Cup Ελλάδας.
Ο πρωταθλητής της Super League, Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ θα τεθούν αντιμέτωποι (03/01, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο με φόντο τον τίτλο του Super Cup Ελλάδας. Η 3η Ιανουαρίου θα σημάνει την μεγάλη επιστροφή του θεσμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το flash.gr γυρίζει πίσω το χρόνο στο μακρινό 2007 και την τελευταία φορά που διεξήχθη ο τελικός του «υπερπρωταθλητή» Ελλάδας.
Νίκη για τον Ολυμπιακό με ήρωα τον Μήτρογλου
Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια. Πιο αναλυτικά, η τελευταία χρονιά στην οποία διεξήχθη ο τελικός της διοργάνωσης ήταν το 2007 και συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου. Τότε, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετώπισε την κυπελλούχο, ΑΕΛ Novibet.
Ο τελευταίος τελικός του Super Cup κρίθηκε από ένα γκολ του Μήτρογλου στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σοϊλέδης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο πολύπειρος φορ των «ερυθρολεύκων» με δυνατή κεφαλιά κέρδισε τον Κηπουρό για το 1-0, που παρέμεινε μέχρι το τέλος.
Προπονητής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, ενώ τη «βασίλισσα του κάμπου» καθοδηγούσε ο καταξιωμένος, Γιώργος Δώνης. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Τα επόμενα δύο χρόνια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ, το 2009-2010 ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος, ενώ το 2010-2011 ο τελικός του Super Cup ματαιώθηκε, καθώς αναπτύχθηκαν φόβοι για επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς του πρωταθλητή Ολυμπιακού και της κυπελλούχου ΑΕΚ. Έκτοτε, η διοργάνωση... ξεχάστηκε στο χρόνο.
Η «χρυσή βίβλος» του Super Cup Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος σε κατακτήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τους 4 τελικούς, στους οποίους συμμετείχαν (1980, 1987, 1992, 2007) και με ισάριθμα τρόπαια βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 3 κατακτήσεις σε πέντε τελικούς (1988, 1993, 1994).
Τρίτη στην κατάταξη και μοναδική ομάδα που κατέκτησε το Super Cup πέραν των «αιωνίων» είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει δύο κατακτήσεις (1989, 1996), καθώς και τρεις χαμένους τελικούς.