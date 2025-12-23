Super Cup: Η τελευταία φορά που διεξήχθη στην Ελλάδα και οι πολυνίκες του θεσμού (video)

Ο πρωταθλητής της Super League, Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΟΦΗ θα τεθούν αντιμέτωποι (03/01, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο με φόντο τον τίτλο του Super Cup Ελλάδας. Η 3η Ιανουαρίου θα σημάνει την μεγάλη επιστροφή του θεσμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το flash.gr γυρίζει πίσω το χρόνο στο μακρινό 2007 και την τελευταία φορά που διεξήχθη ο τελικός του «υπερπρωταθλητή» Ελλάδας.

Νίκη για τον Ολυμπιακό με ήρωα τον Μήτρογλου

Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια. Πιο αναλυτικά, η τελευταία χρονιά στην οποία διεξήχθη ο τελικός της διοργάνωσης ήταν το 2007 και συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου. Τότε, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετώπισε την κυπελλούχο, ΑΕΛ Novibet.

Ο τελευταίος τελικός του Super Cup κρίθηκε από ένα γκολ του Μήτρογλου στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σοϊλέδης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο πολύπειρος φορ των «ερυθρολεύκων» με δυνατή κεφαλιά κέρδισε τον Κηπουρό για το 1-0, που παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Προπονητής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, ενώ τη «βασίλισσα του κάμπου» καθοδηγούσε ο καταξιωμένος, Γιώργος Δώνης. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τα επόμενα δύο χρόνια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ, το 2009-2010 ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος, ενώ το 2010-2011 ο τελικός του Super Cup ματαιώθηκε, καθώς αναπτύχθηκαν φόβοι για επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς του πρωταθλητή Ολυμπιακού και της κυπελλούχου ΑΕΚ. Έκτοτε, η διοργάνωση... ξεχάστηκε στο χρόνο.

Η «χρυσή βίβλος» του Super Cup Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος σε κατακτήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τους 4 τελικούς, στους οποίους συμμετείχαν (1980, 1987, 1992, 2007) και με ισάριθμα τρόπαια βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 3 κατακτήσεις σε πέντε τελικούς (1988, 1993, 1994).

Τρίτη στην κατάταξη και μοναδική ομάδα που κατέκτησε το Super Cup πέραν των «αιωνίων» είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει δύο κατακτήσεις (1989, 1996), καθώς και τρεις χαμένους τελικούς.