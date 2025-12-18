Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ

Στις αρχές του νέου έτους και συγκεκριμένα στις 3 Ιανουαρίου, Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα τεθούν αντιμέτωποι για τον τίτλο του Super Cup, ο οποίος επιστρέφει έπειτα από 18 χρόνια!

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό, ότι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει την εν λόγω αναμέτρηση, είναι το MEGA και πως η ώρα έναρξης του αγώνα θα είναι στις 17:00.

Αναλυτικά:

«Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 17:00, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Betsson Super Cup, όπου ο νταμπλούχος Ελλάδας της σεζόν 2024-2025, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Έπειτα από 18 χρόνια, ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει δυναμικά, με τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο για έναν καθηλωτικό αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο για το 2026. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε τελικό Super Cup.

Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά θα προσπαθήσει να κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο υπό τη διοργάνωση της ΕΠΟ. Για τους Κρητικούς αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της περσινής περιόδου».