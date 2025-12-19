Χωρίς τον Ποντένσε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Κηφισιά - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου (20/12, 20:30) απέναντι στη Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» ,και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδος. Επέστρεψε ο Ζουλιάν Μπιανκόν, απουσιάζει ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa με το Μαρόκο, αλλά και ο Ποντένσε που ένιωσε ενοχλήσεις μετά από χτύπημα στο παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.