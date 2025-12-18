Ολυμπιακός: Τι ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ από τον... Άγιο Βασίλη

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη τελευταία στροφή του 2025 με καθαρό πλάνο και ξεκάθαρη φιλοσοφία. Μετά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο Κύπελλο, οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους τις πανηγυρικές βραδιές και στρέφουν το βλέμμα αποκλειστικά στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως το απαραίτητο βήμα για να κλείσει η χρονιά με ηρεμί.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει πιστός στη λογική που τον χαρακτηρίζει από την πρώτη μέρα στον πάγκο. Δεν αναζητά εντυπωσιακές αλλαγές, ούτε «μαγικές» λύσεις. Για τον Βάσκο τεχνικό, το μεγαλύτερο κέρδος είναι η συνέχεια, να διατηρηθεί η ομάδα στο επίπεδο που έχει χτίσει, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Η σταθερότητα αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θέλει να στηρίξει τη συνέχεια της σεζόν.



Το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί δεν τον προβληματίζει. Αντίθετα, το αντιμετωπίζει ως επιβεβαίωση ότι ο Ολυμπιακός κινείται στη σωστή κατεύθυνση, παραμένοντας ενεργός σε όλες τις διοργανώσεις. Η διακοπή που έρχεται προσφέρει την ευκαιρία για ανάσες, αλλά και για στοχευμένη προετοιμασία ενόψει των επόμενων προκλήσεων, όπου τα παιχνίδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο με γρήγορο ρυθμό.



Για τον Μεντιλίμπαρ, το καλύτερο «δώρο» των γιορτών είναι να συνεχίσει η ομάδα να δουλεύει όπως μέχρι τώρα. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πισωγυρίσματα. Με την ίδια σοβαρότητα, ώστε το νέο έτος να βρει τον Ολυμπιακό έτοιμο να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

Για το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού, μετά τι διασταυρώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές.

Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Betsson Super Cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

Για το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι.

Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Για τις ευχές του ενόψει εορτών: «Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη: «Να συνεχίσουμε όπως είμαστε»