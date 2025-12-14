Μεντιλίμπαρ - Χιμένεθ: Η αγκαλιά και ο... διάλογος μετά τη λήξη του Άρης - Ολυμπιακός (pic)

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι με ένταση, μονομαχίες και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, κυρίως από την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Το ματς σημαδεύτηκε από τις αποβολές του Ντάνι Γκαρθία και του Φαντιγκά, που διαμόρφωσαν ειδικές συνθήκες στο δεύτερο μέρος. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα αποτέλεσμα που αφήνει διαφορετικές «γεύσεις» για καθεμία. Ο Ολυμπιακός παραμένει στη κορυφή στο +1 από τη δεύτερη ΑΕΚ ενώ ο Άρης με αυτό το βαθμό έφτασε τους 17.

Σήμερα όπως και στο Φάληρο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Βάσκος Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Σεβιγιάνος Μανόλο Χιμένεθ συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης. Άλλωστε είναι ίδιας σχολής και γενιάς ενώ έχουν «συγκρουστεί» αρκετές φορές στο παρελθόν στη La Liga. Μάλιστα ,μετά τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, ο φακός τους έπιασε να έχουν πιάσει διάλογο κατευθυνόμενοι στη φυσούνα.