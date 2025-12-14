Ο Ολυμπιακός χωρίς ενέργεια και ουσία «πέταξε» δύο βαθμούς κόντρα στον Άρη (0-0)

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι με ένταση, μονομαχίες και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, κυρίως από την πλευρά των «ερυθρόλευκων». Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν τις πιο καθαρές φάσεις, όμως πλήρωσαν την αστοχία τους αλλά και την εξαιρετική παρουσία του Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Ο Άρης, από την άλλη, στάθηκε ανταγωνιστικός, έβγαλε ψυχή και απείλησε όποτε του δόθηκε χώρος, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.



Το ματς σημαδεύτηκε από τις αποβολές του Ντάνι Γκαρθία και του Φαντιγκά, που διαμόρφωσαν ειδικές συνθήκες στο δεύτερο μέρος. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα αποτέλεσμα που αφήνει διαφορετικές «γεύσεις» για καθεμία.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στη κορυφή στο +1 από τη δεύτερη ΑΕΚ ενώ ο Άρης με αυτό το βαθμό έφτασε τους 17.

Κακό ημίχρονο και ανούσια υπεροχή για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο και κράτησε την μπάλα, αλλά η κατοχή του (που άγγιζε το 65%) ήταν χωρίς ουσία. Η πρώτη καθαρή στιγμή ήρθε από το σουτ του Ζέλσον στο 4' που αποκρούστηκε με υπερένταση από τον Αθανασιάδη, ενώ ο Στρεφέτσα ήταν κινητικός, αλλά αστόχησε σε διαδοχικές τελικές και έβγαλε πολλές σέντρες χωρίς αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως από τα άκρα, όμως οι επιλογές στην τελική πάσα και στο σουτ ήταν βιαστικές και αναποτελεσματικές. Ο Άρης περίμενε χαμηλά, έπαιξε συγκροτημένα στην άμυνα και μόνο σε λίγες φάσεις, όπως μία προσπάθεια του Πέρεθ, δημιούργησε απειλή. Το πρώτο μέρος κύλησε με πολλά λάθη, περιορισμένη ένταση και ελάχιστες συνεργασίες, γεγονός που εκνεύρισε τον Μεντιλίμπαρ.

Μια κόκκινη εκατέρωθεν - Όλα στο μηδέν

Από πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γκαρσία. Στο 51' ο Ισπανός χαφ πήγε άτσαλα πάνω στον Πέρεθ και αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μια κόκκινη που φαινόταν να έρχεται... από μακριά δεδομένου ότι ο βετεράνος χαφ έχανε αρκετές μονομαχίες στον άξονα.

Οι αριθμητικές ισορροπίες επήλθαν στο 59' όταν ο Φατιγκά «γκρέμισε» τον Ταρέμι που έβγαινε φάτσα με το τέρμα. Μια ξεκάθαρη φάση που μπορούσε να δώσει ο ρέφερι Γιαμπλόνσκι και χωρίς την παρέμβαση του VAR.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να κλέψουν το ματς όταν Έσε και Μουζακίτης συνεργάστηκαν υπέροχα, με τον Αργεντινό να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 85'.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος (64' Μόντσου), Ράτσιτς, Ντούντου (64' Φρίντεκ), Πέρεθ (86' Μορουτσάν), Γένσεν, Μορόν

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (86' Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (69' Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Στρεφέτσα (64' Έσε), Μαρτίνς (64' Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86' Γιάρεμτσουκ)