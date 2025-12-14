Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0: Γκέλαρε στο Περιστέρι, έπεσε στην τρίτη θέση και έβαλε δύσκολα στον εαυτό του

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό με τον Σταυρόπουλο, άντεξαν στην πίεση και με γκολ του Φαν Βεερτ από το σημείου του πέναλτι στο 90+5' πήραν μια σπουδαία νίκη, την πρώτη εντός έδρας μετά από 14 αγωνιστικές, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που γνώρισε την δεύτερη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό οι Θεσσαλονικείς έχασαν πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου, έπεσαν στην τρίτη θέση και στο -2 από την ΑΕΚ αλλά και τον Ολυμπιακό.

Tην επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (21/12, 19:30) στην Τούμπα στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ενώ ο Ατρόμητος θα ταξιδέψει στην Λάρισα (21/12 17:30) για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και απείλησε σε δύο περιπτώσεις την εστία των γηπεδούχων με τον Βολιάκο (5’) μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ και εν συνεχεία με απευθείας φάουλ (9’) πάλι με τον Βούλγαρο μεσοεπιθετικό.

Οι δύο ομάδες απειλούσαν κυρίως από στατικές φάσεις και οι Περιστεριώτες σε μια εξ αυτών άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Στο 17ο λεπτό ο Ατρόμητος κέρδισε κόρνερ, ο Μιχόρλ ανέλαβε την εκτέλεση, η άμυνα του Δικεφάλου αδράνησε και ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Θεσσαλονικείς παρά το σοκ, αντέδρασαν και έψαξαν άμεσα την ισοφάριση. Στο 19ο λεπτό ο Τσάλοβ ταλαιπώρησε την άμυνα των γηπεδούχων, μοίρασε την κατάλληλη στιγμή στον Κωνσταντέλια, ο όποιος από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη.

Όσο περνούσε η ώρα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Στο 25ο λεπτό ο Κένι έδωσε στον Ντεσπόντοβ μέσα στην περιοχή, εκείνος βρήκε τον Τσάλοβ, όμως το τακουνάκι του επιθετικού του Δικεφάλου ήταν αδύναμο και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε εύκολα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ντεσπόντοβ (26΄) προσπάθησε να κρεμάσει τον Χουτεσιώτη, όμως ο τερματοφύλακας της ομάδας του Περιστερίου του είπε «όχι».

Πριν το τέλος του ημιχρόνου οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στον Ντεσπότοβ (40’), ο Τζήλος φώναξε τον Τσακαλίδη να δει την πτώση του Βούγαρου στο VAR, όμως ο διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του και έτσι το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ατρόμητο μπροστά στο σκορ (1-0).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος παρά την πίεση, τα «μαγικά» του Κωνσταντελιά και την κατοχή συντριπτικά υπέρ του, πέρα από μια κεφάλια του Τσάλοφ (49’) δυσκολευόταν πατήσει την αντίπαλη περιοχή.

Ο χρόνος κυλούσε κατά του, ο Ρουμάνος τεχνικός ανακάτεψε την τράπουλα αλλά ο ΠΑΟΚ συνέχισε να είναι ακίνδυνος, προβλέψιμος επιθετικά και χωρίς τελική προσπάθεια.

Μάλιστα στις καθυστερήσεις, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι για τον Ατρόμητο για ανατροπή του Παβλένκα στον Τζοβάρα. Ο Φαν Βεερτ ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Τσέχο τερματοφύλακα από τα 11 βήματα και έκανε το 2-0, σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντόυσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσρούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Μιχόρλ (74′ Αϊτόρ), Γιουμπιτάνα (86′ Καραμάνης), Τσαντίλας (74′ Φαν Βεερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Τέιλορ (63′ Μπάμπα), Κένι, Μεϊτέ (75′ Καμαρά), Μπιάνκο (63′ Οζντόεβ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ (80′ Ιβανούσετς), Τάισον, Τσάλοβ (63′ Μύθου)