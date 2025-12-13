Ο ΟΦΗ έσπασε την... κατάρα του Παγκρητίου κόντρα στον ανήμπορο Πανσερραϊκό (3-0)

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί στο Παγκρήτιο και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού σε ένα ματς που εξελίχθηκε ιδανικά μετά τα πρώτα λεπτά. Παρότι οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι νωρίς, η ομάδα του Ηρακλείου ανέλαβε τον έλεγχο, βρήκε ρυθμό και «χτύπησε» με ουσία πριν την ανάπαυλα. Το προβάδισμα χτίστηκε με καθαρό μυαλό στην επίθεση, τον Σαλσέδο σε καλό βράδυ (δύο γκολ), το πρώτο γκολ του Φούντα στο φετινό πρωτάθλημα και εκμετάλλευση των λαθών των Σερραίων, οι οποίοι κατέρρευσαν ψυχολογικά όσο περνούσε η ώρα. Με το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίχρονο, ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε άνετα το δεύτερο μέρος, πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρίποντο στο γήπεδό του μετά από καιρό και ανεβαίνοντας στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας.

Το καθάρισε σε 45'

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη μεγάλη στιγμή, όταν κέρδισαν πέναλτι μόλις στο 6ο λεπτό, όμως ο Μάρας εκτέλεσε τραγικά, στέλνοντας την μπάλα πολύ ψηλά και χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Η χαμένη αυτή στιγμή έδωσε ψυχολογία στους Κρητικούς, που ανέβασαν στροφές και άρχισαν να πατούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο γήπεδο.

Στο 16’ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ, όταν ο Μπόρχα Γκονζάλες έβγαλε ωραία σέντρα και ο Σαλσέδο εκτέλεσε με τη μία από κοντά για το 1-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου κέρδισαν πέναλτι, μετά από παράβαση πάνω στον Ανδρούτσο. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση στο 45’ και με δυνατό σουτ έγραψε το 2-0.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Νους έδειξε ψυχραιμία, έσπασε σωστά την μπάλα στον Σαλσέδο και εκείνος διαμόρφωσε το 3-0, βάζοντας ιδανικό επίλογο σε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο για τον ΟΦΗ.

Το δεύτερο ημίχρονο κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλό τέμπο, με τον ΟΦΗ να κατεβάζει ταχύτητα και τον Πανσερραϊκό να μην έχει τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει. Το 3-0 παρέμενε μέχρι το τελικό σφύριγμα στο Ηράκλειο, με τον ΟΦΗ να παίρνει σημαντική βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τους 12 βαθμούς. Καθηλωμένος στον «πάτο» και τους 5 βαθμούς ο Πανσερραϊκός.