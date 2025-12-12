Ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ στο United With Athletiko: «Το παραμικρό μπορεί να βοηθήσει» (vid)

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος εκπροσώπησε το επιτελείο της ομάδας κάνοντας δηλώσεις στον Τηλεμαραθώνιο του Athletiko, United With Athletiko και μίλησε για την προσφορά των ποδοσφαιριστών του «Ομίλου» στην προσπάθεια συλλογής χρημάτων για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανέφερε πως οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ παραχωρούν δύο συλλεκτικές φανέλες για τον ιερό αυτό σκοπό και μίλησε για την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.

Για το εγχείρημα United With Athletiko: «Αυτά τα παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά, όμως πάντα έχουν χαμόγελο. Αυτές οι ημέρες μας θυμίζουν τις αξίες της αγάπης και της αλληλεγγύης. Για αυτό το λόγο, εμείς οι παίκτες του ΟΦΗ, όσο μπορούμε θέλουμε να συμβάλλουμε. Παραχωρούμε δύο φανέλες για τον σκοπό, η μία είναι υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές. Η δεύτερη είναι η επετειακή φανέλα του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Γνωρίζουμε πως το παραμικρό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, για αυτό προσφέρουμε αυτά τα δύο δώρα, ώστε να δημοπρατηθούν».

Για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ: «Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Ας μη ξεχνάμε ότι δεν είναι κάτι σίγουρο, μία ομάδα να φτάσει στα 100 χρόνια. Είναι μεγάλη διάκριση για μία ομάδα να παραμένει όλα αυτά τα χρόνια τόσο ζεστή, με τόσο ζεστή υποστήριξη από τους οπαδούς. Χθες, ακούγαμε όλη την ώρα πυροτεχνήματα, το Ηράκλειο, όλο το νησί είχε πραγματικά καεί. Όλοι γιορτάζανε αυτά τα 100 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, σε όλο το Νησί γίνεται ένα πάρτι».