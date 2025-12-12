UNITED WITH ATHLETIKO: Η Φανή Χαλκιά και η Αθηνά Παπαφωτίου στηρίζουν το Streamarathon (video)

Φανή Χαλκιά και Αθήνα Παπαφωτίου, βρέθηκαν στον Τηλεμαραθώνιο, United with Athletiκο, με στόχο να υποστηρίξουν τη φιλανθρωπική ενέργεια και το ευεργετικό έργο που λαμβάνει χώρα.

Οι δυο τους, με βήμα που τους δόθηκε από τον Μιχάλη Τσόχο και την Έλενα Παπαβασιλείου, εξέφρασαν τις δικές τους ιστορίες, για να στηρίξουν και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα.

