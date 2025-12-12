United With Athletiko: Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δώρισε 25 χιλιάδες ευρώ για καλό σκοπό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδειξε για ακόμη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία του Athletiko και του ACTION24 μέσα από τον τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko».



Ο Δ’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, παρενέβη ζωντανά στο Streamathon και ανακοίνωσε τη σημαντική συνεισφορά των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι προσφέρουν το ποσό των 25.000 ευρώ.



Τα χρήματα θα διατεθούν στα ιδρύματα «ΕΛΠΙΔΑ» και Make-A-Wish Ελλάδος, ενισχύοντας το έργο τους. Γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, η ελπίδα μετατρέπεται σε δύναμη και δράση.