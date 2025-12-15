Θρήνος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ειρήνη

Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από την ζωή τη Δευτέρα (15/12).

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη απεβίωσε σήμερα στην οικία της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.