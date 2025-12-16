ΕΟΕ: «Λύπη και αγανάκτηση για τα σχόλια που αφορούν την σημαντική χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη»

Με σκληρή γλώσσα και σαφείς αιχμές, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) παρενέβη την Τρίτη 16/12, καταγγέλλοντας «απόπειρα ηθικής απαξίωσης» του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον απόηχο της ανακοίνωσης πως η Capital Maritime & Trading Corp., εταιρεία συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία, αναλαμβάνει ρόλο χρυσού χορηγού για την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Σύμφωνα με το Athleitko.gr, σχετική ανακοίνωση είχε προηγηθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 15/12, χρονικά κοντά στη δημοσιοποίηση της είδησης για την απώλεια της μητέρας του ισχυρού παράγοντα του Ολυμπιακού, γεγονός που η ΕΟΕ αφήνει να εννοηθεί πως δεν είναι άσχετο με το κλίμα που διαμορφώθηκε. Σύμφωνα με την ΕΟΕ, η ναυτιλιακή εταιρεία θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει εξ ολοκλήρου την αναβάθμιση του ιστορικού Καλλιμάρμαρου, με στόχο τη μετατροπή του σε εγκατάσταση ικανή να φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στίβου, επιπέδου Diamond League, πληρώντας όλες τις σύγχρονες αγωνιστικές προδιαγραφές.



Μία ημέρα αργότερα, ο ανώτατος θεσμικός φορέας των Ολυμπιακών αθλημάτων στη χώρα επέλεξε να απαντήσει ευθέως στην κριτική που δέχθηκε η συγκεκριμένη χορηγία, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιοι κρύβονται πίσω από τα «μεμονωμένα σχόλια», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί επιθέσεις που, όπως τονίζεται, πλήττουν όχι μόνο πρόσωπα αλλά και μια πρωτοβουλία με σαφές όφελος για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Λύπη και αγανάκτηση προκαλούν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάποια μεμονωμένα σχόλια που αφορούν την ιδιαίτερα σημαντική και υπερπολύτιμη χορηγία για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, από την Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Τέτοιου είδους σχόλια αποτελούν δυστυχώς μεθόδευση, ώστε να ματαιωθεί το μεγάλο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα των χορηγιών που τόσο ανάγκη έχει το Ολυμπιακό Κίνημα.



»Το έργο αυτό της ΕΟΕ αναγνωρίζεται από το σύνολο του αθλητικού κόσμου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να τιμά ανθρώπους που προσφέρουν ανιδιοτελώς στην κοινωνία και στη χώρα, αναβαθμίζοντας και δίνοντας ζωή σε παραμελημένες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή δημιουργώντας νέες, τις οποίες έχει πραγματικά ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός.



»Η αναβάθμιση λοιπόν του Καλλιμάρμαρου, ενός από τα πλέον ιστορικά μνημεία του ελληνικού αθλητισμού, είναι πρωτοβουλία και έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα που γέννησε και αναβίωσε τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτελεί έργο, που θα αναδείξει την χώρα μας σε κέντρο παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος και συμβολισμού.



»Η ΕΟΕ παραμένει προσηλωμένη στην άσκηση του έργου της με ανεξαρτησία, σοβαρότητα και προσήλωση στην αποστολή της, χωρίς να υποκύπτει σε πιέσεις, επικοινωνιακές εκστρατείες ή απόπειρες ηθικής απαξίωσης, σεβόμενη παράλληλα τη βασικότερη αρχή του δικαίου, δηλαδή το τεκμήριο αθωότητας.



»Ο Ολυμπισμός δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης για προσωπικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Είναι χώρος αξιών, θεσμών και ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές».