ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»

Η ΑΕΚ θέλησε να συλλυπηθεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της μητέρας του Ειρήνης, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η Ένωση ευχήθηκε καλό ταξίδι στην μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έγραψε χαρακτηριστικά πως η Μάνα είναι το ιερότερο πρόσωπο.

Η Ειρήνη Μαρινάκη απεβίωσε στην οικεία της τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και σύσσωμη η «ερυθρόλευκη» οικογένεια έστειλε τα συλλυπητήρια της μέσω ανακοινώσεων, όπως επίσης έκανε και η ΕΠΟ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ.

Η δημοσίευση της ΑΕΚ

«Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο.

Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»