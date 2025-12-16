ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»
Μέσα από ανάρτηση της στο Facebook, η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχήθηκε καλό ταξίδι στην μητέρα του πρόεδρου του Ολυμπιακού που απεβίωσε την Δευτέρα 15/12.
Η ΑΕΚ θέλησε να συλλυπηθεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της μητέρας του Ειρήνης, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.
Η Ένωση ευχήθηκε καλό ταξίδι στην μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έγραψε χαρακτηριστικά πως η Μάνα είναι το ιερότερο πρόσωπο.
Η Ειρήνη Μαρινάκη απεβίωσε στην οικεία της τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και σύσσωμη η «ερυθρόλευκη» οικογένεια έστειλε τα συλλυπητήρια της μέσω ανακοινώσεων, όπως επίσης έκανε και η ΕΠΟ.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ.
Η δημοσίευση της ΑΕΚ
«Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο.
Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»