Τα κανόνια των γηπέδων: Δυο «Έλληνες» ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι με την Μπενφίκα. Μετά τη σεζόν καριέρας το 2024/25, ο διεθνής επιθετικός, έχει διατηρήσει τη... στενή σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, όντας πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία.

Ο επιθετικός των «αετών», έχει πετύχει 13 γκολ σε 14 αναμετρήσεις στην Primeira Liga, όντας ο ηγέτης της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, σε μια σεζόν που κατά τα άλλα δεν εξελίσσεται ιδανικά, καθώς η ομάδα βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την Πόρτο στη βαθμολογία.

Την ίδια στιγμή, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, συνεχίζει το... βιολί του, με 12 γκολ σε 14 παιχνίδια στη Super League, στο δρόμο για έναν ακόμα τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Ελλάδα.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην δεκάδα των πρώτων σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Παυλίδη να είναι πέμπτος και τον Ελ Κααμπί έκτος. Στην κορυφή της εν λόγω λίστας, βρίσκεται ο Χάρι Κέιν με 18 γκολ, ενώ την τετράδα συμπληρώνουν οι Ουέντα, Χάαλαντ και Εμπαπέ.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι σκόρερ μέχρι στιγμής στην Ευρώπη: