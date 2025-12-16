Ο λόγος που ο Μέσι πήγε στην Ινδία και έφερε χάος χωρίς να... ακουμπήσει καν μπάλα ποδοσφαίρου

Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε στην Ινδία το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για μια τριήμερη επίσκεψη που συνδυάζει τον αθλητισμό με την οικολογική ευαισθητοποίηση, ωστόσο το πλάνο άλλαξε και θα καθυστερήσει να φύγει προσθέτοντας μια στάση στο Τζαμναγκάρ.

Ο Αργεντίνος επισκέφθηκε εκδηλώσεις σε Νέο Δελχί, Μουμπάι, Καλκούτα και Χαϊντεραμπάντ και αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του λόγω μιας πρόσκλησης που έλαβε από τον Ανάντ Αμπάνι, γιου του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι.



Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής αυτή την περίοδο σε μια περιοδεία όπου οι θαυμαστές του έχουν πληρώσει τουλάχιστον 11.000 ευρώ για να κάνουν μια χειραψία είτε να φωτογραφηθούν μαζί.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ωστόσο δεν άγγιξε μπάλα ούτε για αστείο κι ο λόγος δεν ήταν ο Αμπάνι. Ο λόγος ήταν το «χρυσό» του πόδι όπου κι ο παράγοντας «ασφάλιση» έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση.



Για την ακρίβεια, ο «Pulga» φέρεται να έχει μία από τις πιο ακριβές αθλητικές ασφαλιστικές πολιτικές στον κόσμο και σίγουρα όχι αδικαιολόγητα. Πιο συγκεκριμένα, το αριστερό του πόδι φαίνεται να είναι ασφαλισμένο για έως και 900 εκατομμύρια δολάρια, όμως μονάχα για επίσημα παιχνίδια. Έτσι αν αγωνιζόταν στην Ινδία σε οποιδήποτε ανεπίσημο ματς και τραυματιζόταν τότε η ασφάλεια δεν θα του κάλυπτε τίποτα από την εκάστοτε αποκατάστασή του.

Μάλιστα, υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ασφάλεια στο ένα πόδι του, κοστίζει παραπάνω από την ασφάλεια και των δύο ποδιών του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτά τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μεγάλη, αν όχι τεράστια διαφορά, και για να είμαστε ακριβείς, μιλούν για διαφορά ύψους 756 εκατομμυρίων. Ο Αργεντίνος φέρεται να έχει ασφαλίσει με 900 εκατομμύρια δολάρια το πόδι του ενώ ο Πορτογάλος φέρεται να έχει ασφάλεια 144 εκατομμυρίων δολαρίων και για τα δύο του πόδια.