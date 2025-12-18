Πόσο κοστίζει το ρολόι - δώρο που πήρε ο Μέσι κατά την περιοδεία του στην Ινδία

Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε στην Ινδία το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για μια τριήμερη επίσκεψη που συνδυάζει τον αθλητισμό με την οικολογική ευαισθητοποίηση, ωστόσο το πλάνο άλλαξε και θα καθυστερήσει να φύγει προσθέτοντας μια στάση στο Τζαμναγκάρ.

Ο Αργεντίνος επισκέφθηκε εκδηλώσεις σε Νέο Δελχί, Μουμπάι, Καλκούτα και Χαϊντεραμπάντ και αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του λόγω μιας πρόσκλησης που έλαβε από τον Ανάντ Αμπάνι, γιου του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι.



Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής αυτή την περίοδο σε μια περιοδεία όπου οι θαυμαστές του έχουν πληρώσει τουλάχιστον 11.000 ευρώ για να κάνουν μια χειραψία είτε να φωτογραφηθούν μαζί.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την «Αλμπισελέστε» ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του κέντρου διάσωσης και προστασίας άγριων ζώων, «Vantara», όπου ανήκει στον Αμπάνι, με τον ίδιο να εμφανίζεται φορώντας ένα ρολόι Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon.

Το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι αρκετά σπάνιο, ενώ η αξία του ανέρχεται στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ! Μόλις 12 κομμάτια κυκλοφόρησαν παγκοσμίως, ενώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερο δώρο κατασκευασμένο από καουτσούκ και κρύσταλλα ζαφειριού, το όποιο έλαβε από τον πάμπλουτο κληρονόμο, κατά την επίσκεψη του στο κέντρο φυσικής ιστορίας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως καθ΄ όλη τη διάρκεια του τουρ, ο Μέσι δεν άγγιξε μπάλα ούτε για αστείο κι ο λόγος δεν ήταν ο Αμπάνι. Ο λόγος ήταν το «χρυσό» του πόδι όπου κι ο παράγοντας «ασφάλιση» έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση.



Για την ακρίβεια, ο «Pulga» φέρεται να έχει μία από τις πιο ακριβές αθλητικές ασφαλιστικές πολιτικές στον κόσμο και σίγουρα όχι αδικαιολόγητα. Συγκεκριμένα, το αριστερό του πόδι φαίνεται να είναι ασφαλισμένο για έως και 900 εκατομμύρια δολάρια, όμως μονάχα για επίσημα παιχνίδια.