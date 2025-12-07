Μέσι - Μπέκαμ: Η αγκαλιά τους μετά τον ιστορικό τίτλο στο MLS (vid)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε ιδανικά την αποστολή του και οδήγησε την ομάδα της Φλόριντα στην κορυφή του MLS, χαρίζοντάς της το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Παράλληλα, επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο την επιλογή του Μπέκαμ, ο οποίος τον έφερε στις ΗΠΑ το 2023 για να ανεβάσει το κλαμπ σε άλλο επίπεδο.

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, οι δύο εμβληματικές φιγούρες του ποδοσφαίρου αντάλλαξαν μια ζεστή αγκαλιά, εμφανώς φορτισμένοι, γνωρίζοντας πως μαζί άλλαξαν την πορεία του συλλόγου.

Beckham 🤗 Messi@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/5ruJIdh3Xl — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

Στη νίκη με 3-1, ο Μέσι είχε καθοριστική συμβολή, μοιράζοντας δύο ασίστ και βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα στον τελικό.