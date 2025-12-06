Άγριο ξύλο στο Μπρίστολ Σίτι-Μίλγουολ: Ακυρωθέν γκολ και… έκρηξη στο φινάλε (vid)

Το Μπρίστολ Σίτι-Μίλγουολ για την Championship ολοκληρώθηκε με σκηνές που θύμιζαν… ρινγκ. Η Μίλγουολ πήρε τη νίκη με 0-1, όμως η ένταση κορυφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν γκολ των γηπεδούχων ακυρώθηκε για οφσάιντ.



Η απόφαση άναψε αμέσως τα αίματα. Ο αρχηγός της Μπρίστολ Σίτι, Τζέισον Νάιτ, φέρεται να έσπρωξε τον προπονητή της Μίλγουολ, Άλεξ Νιλ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη. Πάγκοι και παίκτες μπλέχτηκαν σε σπρωξίματα, φωνές και χτυπήματα, σε μια εικόνα απόλυτης αναστάτωσης.



Βίντεο στα social media δείχνουν πολλαπλές εστίες επεισοδίων, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις πλαϊνές γραμμές, με μέλη των ομάδων να προσπαθούν μάταια να επιβάλουν ηρεμία.



Το περιστατικό έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των αρχών της λίγκας, με βαριές ποινές να θεωρούνται δεδομένες μετά το χαοτικό φινάλε.