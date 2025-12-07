Οπαδοί έπαιξαν μπουνιές στις εξέδρες στο Μπέτις- Μπαρτσελόνα (vid)
Άσχημες εικόνες στιγμάτισαν την αναμέτρηση της Μπέτις με την Μπαρτσελόνα, όταν ξέσπασε επεισόδιο μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων στις κερκίδες.
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα και εντυπωσιακά της Ρεάλ Μπέτις με 3-5, όμως ο αγώνας στιγματίστηκε τόσο από τις χειρονομίες του πατέρα του Γιαμάλ στους οπαδούς της Μπέτις, όσο και από το επεισόδιο βίας μεταξύ οπαδών στις εξέδρες.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας φίλος των γηπεδούχων επιτέθηκε σε οπαδό των «μπλαουγκράνα», με τις γροθιές να πέφτουν μετά από έντονο πανηγυρισμό για το γκολ της Μπαρτσελόνα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media, στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».
Οι εικόνες προκάλεσαν αίσθηση στην Ισπανία, με πολλούς να ζητούν πιο αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στα γήπεδα.