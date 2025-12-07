Οπαδοί έπαιξαν μπουνιές στις εξέδρες στο Μπέτις- Μπαρτσελόνα (vid)

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα και εντυπωσιακά της Ρεάλ Μπέτις με 3-5, όμως ο αγώνας στιγματίστηκε τόσο από τις χειρονομίες του πατέρα του Γιαμάλ στους οπαδούς της Μπέτις, όσο και από το επεισόδιο βίας μεταξύ οπαδών στις εξέδρες.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας φίλος των γηπεδούχων επιτέθηκε σε οπαδό των «μπλαουγκράνα», με τις γροθιές να πέφτουν μετά από έντονο πανηγυρισμό για το γκολ της Μπαρτσελόνα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media, στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Es su estilo, cuando algo no les gusta, agreden. Y los demás aplaudiendo eh, a qué me sonará. Ahora la víctima está el del Betis y el culpable el del Barça, evidentemente. Porque para ellos la violencia es el camino para todo pic.twitter.com/oiFo41vGAa — SOLDADOS DE JOVETIC (@JoveticEnjoyer) December 6, 2025

Οι εικόνες προκάλεσαν αίσθηση στην Ισπανία, με πολλούς να ζητούν πιο αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στα γήπεδα.