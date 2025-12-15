Μπαρτσελόνα: Ενδιαφέρον από Σαουδάραβα πρίγκιπα για την αγορά της

Τις τελευταίες ώρες, η είδηση ​​έχει συγκλονίσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ειδικά τους οπαδούς στην Ισπανία. Ο δημοσιογράφος Φρανσουά Γκαγιάρντο δήλωσε στην εκπομπή «El Chiringuito» ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι διατεθειμένος να δαπανήσει τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τα ηνία της Μπαρτσελόνα!

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Σαουδικής Αραβίας στον αθλητισμό, η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με το εγχώριο πρωτάθλημά της, με πρωταγωνιστές γνωστούς παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Σαντίο Μανέ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καταλανικός σύλλογος φαίνεται να αποτελεί μια επιλογή που θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον Γκαγιάρντο, ο καταλανικός σύλλογος έχει ένα τεράστιο χρέος άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που φαίνεται ανεξόφλητο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Δεδομένου αυτού, η προσφορά των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ του Μπιν Σαλμάν θα του επέτρεπε να εξαλείψει αυτό το έλλειμμα και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου.

Ωστόσο, το κύριο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι το μοντέλο ιδιοκτησίας της Μπαρτσελόνα, καθώς πρόκειται για έναν σύλλογο που ανήκει στα μέλη του. Ως εκ τούτου, τα μέλη δεν θα επέτρεπαν στην ομάδα να πέσει σε ξένα χέρια. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF), ο κύριος μοχλός της παγκόσμιας επέκτασης του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, ιδίως στη Δύση, και ο Μπιν Σαλμάν που ενδιαφέρεται περισσότερο για την απόκτηση της ιδιοκτησίας του καταλανικού συλλόγου.

Η μόνη βιώσιμη επιλογή για μια σαουδαραβική επένδυση στη Μπαρτσελόνα θα ήταν να υπάρξει διαχωρισμός του τομέα ψυχαγωγίας από τη δομή του ποδοσφαίρου, ώστε το PIF να μπορεί να εισφέρει κεφάλαια χωρίς να εμπλέκεται στη διαχείριση της ομάδας ή στην καθημερινή λειτουργία της. Πέρα από την ύπαρξη της πρόθεσης, αυτή τη στιγμή είναι πολύ απίθανο να συμβεί, κυρίως λόγω του μοντέλου ιδιοκτησίας της Μπαρτσελόνα.