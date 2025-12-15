Πού είναι σήμερα ο Ζαν-Μαρκ Μποσμάν που «άλλαξε» το ποδόσφαιρο με μια απόφαση... σταθμό

ώς θα ήταν σήμερα το ποδόσφαιρο χωρίς τον Ζαν-Μαρκ Μποσμάν; Ναι, λογικά θα είχε βρεθεί κάποια στιγμή ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ίσως όχι τόσο άσημος όσο αυτός ποιος ξέρει, που θα άλλαζε το άθλημα όπως το ήξεραν όλοι στην εποχή του.

Για να μαθαίνουν οι νέοι... Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο 25χρονος Μποσμάν αγωνιζόταν στη Λιέγη. Όταν το συμβόλαιό του έληξε, ο σύλλογος απαίτησε χρήματα για να τον αφήσει να φύγει. Ο ίδιος βρέθηκε εγκλωβισμένος: χωρίς συμβόλαιο, χωρίς ομάδα, αλλά και χωρίς δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

«Ήμουν τέσσερις φορές καλύτερος για να με πουλήσουν και τέσσερεις φορές χειρότερος για να με υπογράψουν με νέο συμβόλαιο» ισχυριζόταν.

Αυτό που για πολλούς ήταν μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική αδικία, για τον Μποσμάν έγινε αφορμή σύγκρουσης. Και δεν φανταζόταν, μάλλον, ότι θα προκαλούσε επανάσταση. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, στρεφόμενος όχι μόνο κατά του συλλόγου του, αλλά και κατά των κανονισμών της UEFA και της FIFA.

Στις 15 Δεκεμβρίου 1995, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε μια απόφαση-σταθμό. Οι περιορισμοί στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών μετά τη λήξη των συμβολαίων τους κρίθηκαν παράνομοι. Το ίδιο και οι ποσοτικοί περιορισμοί στους παίκτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από εκείνη τη στιγμή το ποδόσφαιρο περνούσε σε μια νέα εποχή. Υπήρχε η προ Μπροσμάν και η μετά Μποσμάν εποχή. Οι ποδοσφαιριστές έγιναν ελεύθεροι εργαζόμενοι, οι σύλλογοι άλλαξαν στρατηγική και το ποδόσφαιρο μπήκε σε μια νέα, πιο εμπορική περίοδο.

