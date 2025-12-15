Από την κορυφή έως την κατάρρευση: Η δραματική πτώση του Ράιαν Λόχτι

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, έγραψε ιστορία στην κολύμβηση, κατάφερε να νικήσει ακόμα και τον Μάικλ Φελπς, αλλά τώρα ο Ράιαν Λόχτι φαίνεται ότι βιώνει τις πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του.

Ο Αμερικανός θρύλος της κολύμβησης κατέκτησε 12 ολυμπιακά μετάλλια, ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης το 2021 νίκησε τον Φελπς στα 200 μέτρα ελεύθερο.

Έχει ήδη δημοπρατήσει τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλιά του για φιλανθρωπικό σκοπό το 2022 και έχει πλέον βγάλει σε δημοπρασία τρία από τα έξι χρυσά ολυμπιακά μετάλλια του: αυτά από τη σκυταλοδρομία 4x200 μέτρων ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, του Πεκίνου το 2008 και του Ρίο το 2016.

Βυθισμένος σε σκάνδαλα όπως η κατασκευασμένη ληστεία που σκηνοθέτησε στο Ρίο για να δικαιολογήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε ένα βενζινάδικο, και αφού πέρασε δύσκολες προσωπικές στιγμές όπως η κατάθλιψη μετά την αποχώρησή του και ο αλκοολισμός, κάτι που ο ίδιος παραδέχτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο (είπε ότι ήταν νηφάλιος για 54 ημέρες μετά από νοσηλεία σε κλινική), όλα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους τις τελευταίες ημέρες.

Ryan Lochte is parting ways with half of his Olympic gold medals. Lochte's gold medals from 2004, 2008 and 2016 will be available at the auction. https://t.co/fShxiE4mEf pic.twitter.com/g1tyYKHEuq — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) December 11, 2025

Ο παλαίμαχος Αμερικανός κολυμβητής ανακοίνωσε την επερχόμενη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του και λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε αυτή η δημοπρασία. Στο μεταξύ, το διαζύγιό του τον Ιούνιο από τη μητέρα των τριών παιδιών του, το πρώην μοντέλο του Playboy, Κέιλα Ριντ, τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Δεν είναι περίεργο που η Ριντ ζήτησε την επιμέλεια των και τον κατηγόρησε για κατάχρηση ουσιών προτού ο ίδιος το παραδεχτεί. Και τους τελευταίους μήνες, τα χρέη του πρώην ζευγαριού φαίνεται ότι είναι πολλά.

Αφενός, υπήρχαν 660.000 δολάρια σε απλήρωτες πληρωμές στεγαστικού δανείου για το σπίτι τους στη Φλόριντα. Αφετέρου, υπήρχαν 270.000 δολάρια σε ιατρικούς λογαριασμούς, φόρους και πληρωμές άλλων δανείων.

Κατάθλιψη, αλκοόλ, ναρκωτικά

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοινώνει την έκδοση της αυτοβιογραφίας του ο Λόχτι εξήγησε την πορεία του από νεαρός άνδρας «που μόλις και μετά βίας είχε φιλήσει ένα κορίτσι» στο να γίνει «ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες στον κόσμο». Και μετά το σκάνδαλο του Ρίο, «βρέθηκα στην κορυφή του κόσμου. Και σε μια στιγμή, έγινα το πιο μισητό άτομο στον κόσμο.

Δεν μπορούσα να πιστέψω σε τι είχε καταλήξει η ζωή μου. Πραγματικά δεν μπορούσα. Ήμουν καταβεβλημένος μέχρι τα βάθη, καταφεύγοντας στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τον ύπνο. Κάθε μέρα, ξυπνούσα νιώθοντας υποτιμημένος και ξαναζώντας τις συνεχείς αποτυχίες μου, μέρα με τη μέρα, μέχρι που τελικά με έδιωξαν από το σπίτι» προσθέτει ο αθλητής, ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει επίσης εκφράσει την ιδιαίτερη άποψή του για το τι τον οδήγησε να πουλήσει σε δημοπρασία αυτά τα τρία χρυσά μετάλλια.

Ryan Lochte talks 'heartbreaking' swimming suspension, putting Rio robbery scandal behind him pic.twitter.com/iys09L3twP — People (@people) September 9, 2016

«Τα ολυμπιακά μου μετάλλια αντιπροσωπεύουν αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για μια ζωή, αλλά τώρα θέλω να κάνουν κάτι περισσότερο από το να κάθονται απλώς σε ένα ράφι. Τα μοιράζομαι ώστε να μπορούν να εμπνεύσουν και να ενδυναμώσουν άλλους. Αν αυτά τα μετάλλια μπορούν να δώσουν σε κάποιον ελπίδα, να τροφοδοτήσουν τα όνειρά του ή να τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορώ να συνεισφέρω».