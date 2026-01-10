Από τα μαθηματικά στο... σερφ - Η ξεχωριστή ιστορία της Αλεξάνδρας Κόλλα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Αλεξάνδρα Κόλλα δεν είναι μία συνηθισμένη φιγούρα του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ταυτόχρονα καθηγήτρια κβαντικής πληροφορικής, επαγγελματίας bodybuilder και διεθνής αθλήτρια του σερφ.

Η 43χρονη πρωταθλήτρια διεκδικεί την επίτευξη ενός στόχου που μέχρι πρότινος έμοιαζε... αδιανόητος: να εκπροσωπήσει για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων την Ελλάδα στο σερφ.

Η ζωή στην Ελλάδα και το διδακτορικό στις ΗΠΑ

Η Αλεξάνδρα Κόλλα μεγάλωσε στην Ελλάδα και από μικρή ηλικία βρισκόταν κοντά στη θάλασσα. Η πρώτη της επαφή με το σερφ, βέβαια προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν εκπονούσε το διδακτορικό της στην Καλιφόρνια. Η Κόλλα ήταν ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στα μαθηματικά. Το πάθος της, όμως για το σερφ την ανάγκασε να αλλάξει μονοπάτι στην καριέρα της.

Η Κόλλα ξεκίνησε το σερφ σε ηλικία 20 ετών. Πρόκειται για μία ηλικία, η οποία θεωρείται «απαγορευτική» όσον αφορά τον πρωταθλητισμό. Η 43χρονη Ελληνίδα, όμως ήταν αποφασισμένη να διαψεύσει τις προσδοκίες.

«Πολλοί άνθρωποι αγαπούν το σερφ και ξεκινούν αργά στη ζωή τους και λένε δεν γίνεται. Θέλω να τους δείξω ότι γίνεται. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις στα 20, στα 30 ή και στα 40 και να γίνεις καλός σέρφερ», ανέφερε χαρακτηριστικά με δηλώσεις της στην ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πρωταθλητισμός στο bodybuilding και η κβαντική υπολογιστική

Η Αλεξάνδρα Κόλλα, βέβαια, πέρα από δεινή σέρφερ, είναι γνωστή για την δραστηριοποίησή της σε δύο ακόμη ιδιαίτερα απαιτητικά πεδία. Είναι επαγγελματίας bodybuilder και διατηρεί θέση καθηγήτριας πανεπιστήμιου με γνωστικά αντικείμενα την θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών και την κβαντική υπολογιστική.

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ακαδημαϊκή έρευνα, ενώ παράλληλα διδάσκει. Στον ελεύθερο της χρόνο, προπονείται στη θάλασσα, κάνοντας σερφ. Στο ετήσιο της πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί αγώνες bodybuilding.

Η Αλεξάνδρα Κόλλα διατηρεί τη φυσική της κατάσταση σε εξαιρετικό επίπεδο, καθώς προπονείται το λιγότερο μία ώρα την ημέρα στο γυμναστήριο.

Όπως επισημαίνει σχετικά, το δυσκολότερο κομμάτι όσον αφορά την επιτυχία στο bodybuilding δεν είναι οι εξαντλητικές προπονήσεις, αλλά η διατροφή. Οι θερμίδες μετρούνται αυστηρά. Το καθημερινό μενού από κοτόπουλο, ρύζι, γαλοπούλα, λαχανικά ή και βρώμη, γίνεται συχνά μονότονο και η επιτυχία στον χώρο απαιτεί πειθαρχία και συνέπεια σε βάθος χρόνου.



Η καθημερινότητα της Αλεξάνδρας Κόλλα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αυστηρά οργανωμένη. Μία συνηθισμένη ημέρα της ξεκινά πριν την ανατολή του ήλιου, με πολύωρη προπόνηση στη θάλασσα. Συνεχίζεται με την ενασχόλησή της στο κομμάτι της πανεπιστημιακής έρευνας. Έπειτα, ακολουθεί δεύτερη προπόνηση στο γυμναστήριο και δουλειά μέχρι αργά το βράδυ. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται μόνον όταν συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες σερφ ή bodybuilding. Για την ίδια, η συνέπεια δεν αποτελεί θυσία, αλλά συνειδητή επιλογή.

Το μεγάλο όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028

Η αγάπη της για το σερφ και η αφοσίωσή της στο άθλημα την οδήγησαν σε επιλογές, που επηρέασαν τη ζωή της. Τα προηγούμενα χρόνια αναγκάστηκε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας το κατάλληλο περιβάλλον προπόνησης και εργάστηκε περιστασιακά για να μπορέσει να υποστηρίξει οικονομικά το όνειρό της. Όπως παραδέχεται ειλικρινώς: «Ταξίδευα σε όλο τον κόσμο μόνο για να μάθω να κάνω σερφ, γιατί ήμουν πραγματικά πολύ κακή».

Πλέον ζει στη Σάντα Κρουζ. Μετρά τέσσερις συμμετοχές στα ISA World Surfing Games, το ετήσιο ραντεβού των κορυφαίων του αθλήματος και μαζί με την Ειρήνη Τσαρπάλη έγιναν οι πρώτες Ελληνίδες που εκπροσώπησαν τη χώρα διεθνώς το 2022. Η Κόλλα, μάλιστα είναι η μοναδική Ελληνίδα που προκρίθηκε από τον κύριο γύρο της διοργάνωσης.

«Το σερφ δεν πρόκειται να το αφήσω ποτέ. Είναι τρόπος ζωής. Η δουλειά μου πληρώνει τους λογαριασμούς και το bodybuilding μου δίνει στόχο και κίνητρο. Σε χρόνια σερφ, είμαι ακόμη παιδί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο μεγάλος της στόχος δεν είναι άλλος από την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που διοργανώνονται στο Λος Άντζελες. Για την ίδια, βέβαια, η διαδρομή αυτή ξεπερνά τα στενά όρια της αθλητικής επιτυχίας. Αντιθέτως, αποτελεί μία προσωπική δήλωση πως τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και πως τα στερεότυπα υπάρχουν για να ανατρέπονται.