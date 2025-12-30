Νόβακ Τζόκοβιτς: «Θα αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028» (video)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δε δίστασε για άλλη μία φορά να στείλει σαφές μήνυμα στους διεκδικητές του χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου στο τένις πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες αποτελούν για τον ίδιο βασική προτεραιότητα.

0 38χρονος Σέρβος, ο οποίος κατέκτησε το ATP 250 της Αθήνας και ξεπέρασε σε τίτλους τον θρύλο του τένις, Ρότζερ Φέντερερ εξασφαλίζοντας το 101 τρόπαιο της καριέρας του ανέφερε πως επιθυμεί να εξακολουθήσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο παρά το γεγονός πως πλησιάζει τα 39 έτη.

Ο Τζόκοβιτς μίλησε από το Ντουμπάι, όπου βρίσκεται για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου και ήταν σαφής όσον αφορά τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Παρά την ηλικία του, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει στο κορυφαίο επίπεδο, στρέφοντας την προσοχή του στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση των κορτς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Αυτοί οι Αγώνες είναι το αστέρι που με καθοδηγεί. Δεν υπάρχει όριο. Αγαπώ τον ανταγωνισμό και όσο αισθάνομαι καλά, όσο το σώμα μου αντέχει και παίζω σε υψηλό επίπεδο, γιατί όχι;», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρωταθλητής.