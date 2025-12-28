Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Έμπνευση και παράδειγμα για μένα»

Η Κυριακή 28 Δεκεμβρίου σηματοδότησε μια ξεχωριστή βραδιά για τον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα Globe Soccer Awards, η ετήσια τελετή που τιμά κορυφαίους ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες. Μεταξύ των διακρίσεων, ξεχώρισε η απονομή του νέου βραβείου «Sportsman of the Year», που δημιούργησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και απευθύνεται σε κορυφαίους αθλητές εκτός ποδοσφαίρου.



Το πρώτο βραβείο κατέληξε στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παραβρέθηκε για να το παραλάβει από τον ίδιο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Στην ομιλία του, ο Ρονάλντο τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να αναδείξει την αξία του αθλητισμού πέρα από το ποδόσφαιρο και να ανοίξει νέους ορίζοντες για τους φιλάθλους. «Για μένα, είναι μεγάλη χαρά να βλέπω τον αθλητισμό να ενώνει διαφορετικά ταλέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά του, ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την τιμή του που βραβεύεται από έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Ο Ρονάλντο πρόσθεσε πως ο Σέρβος είναι παράδειγμασυνέπειας, ενώ η πορεία του αποτελεί έμπνευση για τις νεότερες γενιές.



Στα υπόλοιπα βραβεία, κυριάρχησαν οι Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, με τον Ντεμπελέ κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς και τον Λουίς Ενρίκε καλύτερο προπονητή.

Cristiano Ronaldo: “Novak Djokovic is a role model. He deserves this award because he is a great role model for this generation, and for the old and new generations.”pic.twitter.com/LyCw2lbWAP — Danny (@DjokovicFan_) December 28, 2025